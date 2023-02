"Inizia la lotta". Il vademecum degli anarchici per preparare gli attacchi

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per la revoca del regime del 41-bis per Alfredo Cospito, da quattro mesi in sciopero della fame. Per ore, fuori dal Palazzaccio di Roma, si sono radunati in sit-in i gruppi anarchici in attesa della sentenza, che ha scatenato la rabbia dei presenti, che hanno giurato vendetta. " È finito il tempo delle manifestazioni e dei cortei. Da oggi inizia il momento della lotta. Non lasceremo morire Alfredo senza tentare il tutto per tutto. Lui mette in gioco la sua vita e noi mettiamo in gioco la nostra. Se Alfredo muore sarà l'inferno per i ricchi in questo Paese, sarà lotta ", è stato l'anatema di Lello Valitutti, anarchico della prima ora, ormai invalido, sempre presente durante le manifestazioni su Roma, dove arringa le giovani leve alla rivoluzione. Il momento della lotta sembra davvero arrivato, almeno stando a quanto emerge dalle conversazioni nei gruppi anarchici sui social.

Poche ore dopo l'emissione della sentenza, per la quale si attendono ora le motivazioni, ecco il primo indizio che stiamo scivolando sempre di più verso un nuovo clima di "strategia della tensione". In uno dei gruppi in cui si ritrovano gli anarchici, che ora si sono uniti ai comunisti, come si evince da un volantino che è stato fatto circolare ieri, c'è una nuova chiamata all'azione con tanto di "guida ai danni alla proprietà per piccoli gruppi". Il messaggio rimanda al link di un blog di controinformazione, dove è stato preparato un vero e proprio vademecum. " Ecco alcuni semplici consigli su come fare azioni in piccoli gruppi in modo sicuro e di fatto. Perché vogliamo moltiplicare l'attacco antiautoritario a tutte le strutture di dominio ", si legge nell'intestazione.

Nella guida si spiega come siano spesso preferibili piccoli oggetti di uso quotidiano per portare avanti le azioni atte a causare il danno, oggetti che possono essere facilmente trasportati in zaini o in tasca. Ma c'è anche un monito nella guida: " Siate consapevoli delle possibili conseguenze per le vostre azioni, come essere catturati ". Sono 10 i punti che vengono individuati nel vademecum per gli anarchici:

Ricerca Trovare un gruppo Scouting Piano d'azione Oggetti che producono dna Cambiarsi Nell'azione Poco dopo l'azione Cultura della sicurezza Scrivere testi

Le istruzioni sono complete. Per questioni di sicurezza evitiamo di esplicitare tutti i consigli che vengono indicati. Si invitano i rivoltosi a individuare il loro obiettivo portando qualche esempio: società immobiliari, autorità di repressione, il pub nazista. Quindi, viene spiegato che devono individuare la strategia d'azione ed effetutare ricerche sicure sul web, indicando i metodi che evitano, o meglio, rallentano il tracciamento da parte delle autorità. E viene anche specificato che non bisogna fare proclami: " Nessuno deve sapere cosa avete in mente o essere in grado di ricostruire in seguito chi ha fatto l'azione. È anche meglio fare azioni solo con persone che garantiscono, con compagni che sono affidabili. Non dovremmo diventare paranoici, ma contrastare attivamente l'infiltrazione conoscendoci meglio ".

Quindi si spiega come fare sopralluoghi per individuare eventuali ostacoli e come preparare un piano d'azione nella fase di scouting: " Il cellulare non è assolutamente presente nella riunione preparatoria, nell'azione e nella riunione di follow-up. È acceso a casa e non viene portato via e poi spento sul posto! Inoltre, non viene discusso nulla nelle vostre auto e preferibilmente nulla in ambienti chiusi in generale, perché ci potrebbero sempre essere cimici ". La guida è completa anche di indicazioni su come vestirsi come, per esempio, " indossa vestiti appena lavati; usa cappuccio o cappelli e tieni tutti i capelli dentro ". Vengono anche fornite indicazioni per non perdere saliva e peli e per pulire il tutto successivamente. " Usa vestiti che nascondano il tuo corpo e le tue caratteristiche sessuali ", si specifica nella guida. Vengono anche fornite indicazioni per evitare che vengano riconosciute le impronte delle scarpe.