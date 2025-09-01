"È inopportuno". Il sindaco di sinistra contro il match Italia-Israele a Udine

La sinistra torna alla carica. Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni ha chiesto lo spostamento della partita tra Italia e Israele in programma il prossimo 14 ottobre. Intervistato dal Messaggero Veneto, il primo cittadino ha posto l’accento su eventuali problemi di ordine pubblico: "Non fomentiamo le polemiche, non è proprio il caso".

La proposta del sindaco sostenuto dal Pd è di rinviare il match in programma per le qualificazioni ai Mondiali 2026 per poi “recuperarla” in un secondo momento. Già un anno fa esplose la polemica per la stessa partita, ma questa volta De Felice può contare sul sostegno di 20 mila firme raccolte da una petizione online lanciata da Possibile per chiedere lo stop alla gara.

Un anno fa il Comune si oppose alla concessione del patrocinio alla partita, per poi fare dietrofront al termine di una lunga trattativa e con l’impegno di avviare azioni umanitarie a favore di Gaza. Il sindaco di Udine ha rimarcato che "Israele non è stato escluso dalle competizioni sportive internazionali ma di fronte a un dramma che non ha eguali negli ultimi ottant'anni, davanti a tanta sofferenza" e la sua idea è che "giocare adesso sarebbe inopportuno".

"Lo stadio è gestito dall'Udinese, la decisione di ospitare i match della nazionale è della Figc, la partita è organizzata dall'Uefa.