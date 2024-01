Intercettazioni, via da verbali ogni riferimento a terzi

Prosegue l'esame degli emendamenti presentati dai gruppi al ddl Giustizia, il testo messo a punto dal ministro Carlo Nordio. Dopo il via libera alla cancellazione dell'abuso d'ufficio, la commissione Giustizia del Senato ha votato una parte delle proposte di modifica riferite all'articolo 2 del disegno di legge, che riguarda tra le altre cose il divieto di pubblicazione delle intercettazioni anche di terzi e la riforma della disciplina della custodia cautelare in carcere. L'intervento più importante riguarda il via libera alla riformulazione proposta dall'azzurro Pierantonio Zanettin ad un suo emendamento per rendere ancora più chiara la norma che punta a modificare il codice penale (articolo 268): via dai verbali, e dunque dal fascicolo del processo, ogni riferimento a terzi non indagati che risultino dalle intercettazioni effettuate.

Dopo la modifica del parlamentare di Forza Italia, nel testo alle parole "soggetti diversi dalle parti" si sostituisce l'espressione "o dati che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti". Grande soddisfazione da parte dallo stesso Zanettin e dal viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto, che segue i lavori del ddl in commissione: "È una norma di ulteriore garanzia che rafforza la concreta applicazione del principio della presunzione di non colpevolezza, una battaglia storica di FI" . A proposito di intercettazioni, secondo quanto riferito da fonti parlamentari è arrivato parere favorevole da parte del governo a un emendamento della capogruppo della Lega in 2a Erika Stefani relativo all'archivio digitale delle intercettazioni e che affida al procuratore la tutela del segreto dei "dati personali relativi a soggetti diversi dalle parti".