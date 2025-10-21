Io non rido di Sarkozy, Saviano che ci dice e il Napoli: quindi, oggi…

- I tifosi del Napoli sono stati arrestati e poi rilasciati a Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della partita di Champions League tra gli azzurri di Antonio Conte e il PSV. In più hanno annullato i loro biglietti e hanno vietato loro di tornare in città. La motivazione? "Poiché non si poteva escludere un possibile scontro tra tifosi di entrambe le squadre, il gruppo è stato attentamente monitorato", ha spiegato la polizia. Fermati per “comportamento provocatorio” e per essersi assembrati, li hanno trattati col pugno di ferro. Giusto? Sbagliato? Discutiamone. Però io vorrei chiedere al mio amico (si fa per ridere) Roberto Saviano: c’è forse in Olanda una deriva autoritaria o una torsione democratica? C’è “l’estrema destra” al potere che riduce gli spazi di democrazia? E quelli che frignano per due manganellate ai cortei Pro Pal, non hanno nulla da dire? Perché signori miei: se la polizia italiana applicasse il metodo olandese, e operasse “perché non si poteva escludere un possibile scontro”, cioè facendo un banale processo alle intenzioni, nessuna delle manifestazioni Pro Pal si sarebbero tenute.

- Forse esiste una via di mezzo tra la via olandese e il permissivismo italico. Ma non venitemi a dire che nel Belpaese la democrazia o la libertà di manifestare sono in pericolo, perché altrove fanno molto - ma molto - peggio (o meglio?). Eppure nessuno ne ha fatto un caso di Stato additando l’Olanda come il nuovo Terzo Reich.

- Uno guarda le foto di Nicolas Sarkozy che entra in carcere a Parigi e gli viene voglia di sorridere. Se non proprio di godere. Di gioire ripensando a quel sorrisino di Sarkò con Angela Merkel mentre l’Italia, e il governo Berlusconi, annaspavano. O ripensando alla folle operazione militare in Libia, che dopo le primavere arabe ci ha regalato un lungo inverno di instabilità regionale e raffica di migranti. Però. Però la differenza tra chi si dichiara garantista e chi lo è davvero la si vede quando il principio della non colpevolezza presunta lo si applica non solo a chi ci sta simpatico, ma anche ai non amici. Quindi no: non si può godere affatto nel vedere, per la prima volta, un ex presidente della Repubblica francese varcare le soglie del carcere. Perché Sarkozy non è ancora stato dichiarato colpevole con sentenza definitiva. Perché ha presentato appello. Perché non c’è nessun motivo per fargli scontare “in anticipo” la pena, visto che i reati di cui è accusato non creano alcun allarme sociale (non parliamo di un presunto stupratore o di un presunto assassino). Perché ora vivrà in una cella di nove metri quadri, con un’ora d’aria e solo tre libri a disposizione ma tra qualche mese, o anno, potremmo scoprire in Appello che la sentenza di primo grado era sbagliata.

Chi gli ridarà questi giorni passati dietro le sbarre?? E guardate: non entriamo neppure nel merito del processo di primo grado, che pure l’ha assolto da quattro dei cinque capi di imputazione e l’ha di fatto incastrato con la sempre poco convincente logica del “non poteva non sapere”. Lo affermo per difendere un principio. Nonostante quel sorrisetto di Sarkò