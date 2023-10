“Ipocrita”, “Slogan”. La sinistra strilla contro il premierato della Meloni

Il premierato targato Giorgia Meloni, tra le possibili ipotesi di riforme costituzionali, rimane la scelta più soft e meno radicale. Niente presidenzialismo all’americana, nessun semi-presidenzialismo alla francese: il governo di centro destra vuole introdurre semplicemente l’elezione diretta del presidente del Consiglio. Tutte queste accortezze, volte soprattutto a trovare un accordo pacifico con le opposizioni, si infrangono contro il pregiudizio ideologico della sinistra. Bollata la riforma come “ipocrita” la gauche mediatica e politica si scaglia preventivamente contro la nuova struttura costituzionale pensata da Meloni e soci.

Il premierato soft

L’iter della riforma costituzionale entra nel vivo. Il vertice di oggi a Palazzo Chigi, tra i principali leader della maggioranza, esaminerà la bozza finale del disegno di legge firmato Maria Elisabetta Casellati. Il ddl pensato dalla ministra per le riforme, scomposto in 5 articoli, è destinato ad approdare nel Consiglio dei ministri di venerdì. I capi saldi, a meno di ulteriori modifiche dell’ultimo minuto, dovrebbero essere condivisi da tutte le anime del centro destra. Il cardine è ovviamente l’elezione diretta del premier, il cui mandato dura cinque anni. Prevista, allo stesso tempo, l’indicazione per un sistema elettorale maggioritario con un premio del 55%.

I nodi più sensibili della riforma sembrano sciolti. Nel ddl, si legge nella bozza definitiva, i poteri del Colle rimangono intatti. Il capo dello Stato conferisce l’incarico al premier eletto e mantiene il potere di nominare i ministri su indicazione del presidente del consiglio, il quale non può revocarli. Il premier Meloni, con il supporto della retorica, prova a riassumere così: “Abbiamo sulle nostre spalle una responsabilità storica – si legge nella lettera firmata dalla premier – consolidare la democrazia dell’alternanza e accompagnare l’Italia nella Terza Repubblica”.

La sinistra anti-riforme

Un disegno ambizioso, e forse proprio per questo motivo, ostacolato dall’altra metà dello scacchiere parlamentare. La sinistra politica e mediatica, avversa al cambiamento e amante dello status quo, ha già preparato gli scudi anti-riforme. La segretaria dem, Elly Schlein, ha prontamente confermato che il suo partito è indisponibile a sostenete il percorso riformativo targato Meloni. I giornali d’area le danno manforte. Il commento de “La Repubblica”, firmato da Michele Ainis, è eloquente: “Il bi-presidenzialismo ipocrita” .