Iran, Meloni convoca una riunione straordinaria con ministri e intelligence

Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a quanto si apprende, sta seguendo con la massima attenzione la crisi in Iran e ha convocato per la mattinata una riunione in videoconferenza con i ministri interessati, con il sottosegretario Alfredo Mantovano e con i vertici dell'intelligence.

Nel frattempo Il ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, dopo gli attacchi americani ai tre siti nucleari in Iran nella notte, ha detto: "Ci auguriamo che dopo questo attacco che ha portato un danno enorme alla produzione dell'arma nucleare, che rappresentava un pericolo per tutta l'area, si possa arrivare veramente a una de-escalation: l'Iran si sieda a un tavolo di trattative".



Domani, ha aggiunto, "ci sarà una riunione dei ministri degli Esteri dell'Ue a Bruxelles, e un incontro con il responsabile dell'Aiea, Grossi che sentirò anche in giornata per capire le conseguenze che possono esserci da punto di vista della sicurezza. In questo momento ci occupiamo seriamente della sicurezza degli italiani nella regione. Si sta facendo tutto il possibile per far partire i connazionali che lo vogliono il prima possibile: oggi da Sharm el Sheik partirà un volo con i connazionali che arrivano da Gerusalemme e Tel Aviv.



"Tutto dipende da quello che farà l'Iran". A sottolinearlo è stato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ragionando sul conflitto in corso e le prospettive di una de-escalation in un intervento all'edizione straordinaria del Tg1. "L'altro ieri ho parlato a lungo con il ministro degli Esteri iraniano chiedendo di parlare direttamente con gli Stati Uniti per trovare un accordo", ha aggiunto, e "ieri la nostra ambasciatrice a Teheran era andata al ministero degli Esteri per ribadire le nostre sollecitazioni per favorire ripresa del dialogo. Noi - ha quindi annunciato - eravamo pronti ad accogliere a Roma una riunione tra americani e iraniani diretta senza intermediazione". "Vediamo se dopo l'attacco di questa notte" gli iraniani "cambieranno idea", ha continuato il ministro.



"Siamo con tutte le nostre forze al lavoro per favorire una de-escalation, una soluzione diplomatica di questa vicenda.

Speriamo che l'Iran accetti di sedersi a un tavolo dopo un'azione che punta a impedire la creazione della bomba atomica, che rappresenterebbe come detto anche dal G7 un pericolo per tutta l'area mediorientale. Speriamo comprendano che questo è il momento giusto per sedere a un tavolo negoziale e chiudere una guerra che non deve provocare una escalation nell'area".