"Italiano deliquente", "Parli per lei". Così Sallusti smonta la Bompiani

L'innalzamento del tetto ai contanti continua a provocare mal di pancia agli osteggiatori del governo Meloni, che non mancano di attaccare la riforma qualora si presenti l'occasione di avere una telecamera a disposizione: l'ultima in ordine cronologico è Ginevra Bompiani, che non ha esitato a tirare in ballo gli italiani per dimostrare la sua personale tesi sulla misura, arrivando per questo motivo allo scontro in diretta con Alessandro Sallusti.

Le "gravità" nella Manovra

Ospite a Di Martedì, l'editrice elenca le "cose gravi" fatte dall'attuale esecutivo, tra cui le questioni connesse al reddito di cittadinanza, alle Ong, alla flat tax e al cosiddetto "decreto Rave". Tuttavia ad animare il dibattito nello studio della trasmissione televisiva di La7 è la spiegazione fornita dalla scrittrice per colpire la riforma relativa al tetto del contante. "In Italia il problema è che l'italiano è considerato un delinquente in potenza" , affonda Bompiani, mentre dal pubblico in sala parte addirittura qualche applauso. "Quindi se gli metti cinque centesimi in tasca, lui corrompe il suo vicino oppure gli ruba altri cinque centesimi oppure li usa per pagare qualcuno in nero" , prosegue con un sorriso stampato in faccia.

"Però parli per lei, eh?!" , la blocca il direttore di Libero Alessandro Sallusti. "Beh penso stia parlando per lei" , ribatte il conduttore Giovanni Floris per riempire il vuoto che le parole del giornalista avevano provocato nella sua ospite. "Questa è una battuta anche al di sotto di lei" , risponde l'editrice. "Io non mi sento ladro, non so lei, ma io non mi sento ladro" , ribatte ancora Sallusti. "Lei non si sente ladro, ma l'italiano è considerato così. Tanto è vero che ci sono delle delinquenze immaginarie" , va avanti Bompiani un po' in difficoltà e spostando poi il focus della discussione sulla questione dei 60 euro come limite dei pagamenti imposti col pos.