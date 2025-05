Joint Stars 2025, inizia l'addestramento anfibio del San Marco

Ascolta ora 00:00 00:00

Alle prime luci dell’alba, le Forze da sbarco della Marina Militare hanno avviato un’operazione anfibia partendo dal bacino allagato di Nave San Marco, con l’obiettivo di raggiungere e mettere in sicurezza la costa di Capo Teulada. L’attività é parte della Joint Stars 2025, la principale esercitazione nazionale della Difesa, a carattere interforze e inter-agenzia, pianificata e diretta dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI).

La Joint Stars 2025

Per tre giorni, la Brigata Marina San Marco si è addestrata in un complesso scenario, mettendo alla prova le capacità operative di sbarco, bonifica e presidio di una zona costiera ad alto rischio, per garantirne il controllo terrestre, marittimo e aereo.

Protagonisti dell’azione, il gruppo del 1° Firepower Control Team (FCT) della Compagnia Nuotatori Paracadutisti, insieme al 1° Reggimento San Marco. L’esercitazione ha offerto l'opportunità alla Marina Militare di operare in contesti complessi e integrati, mantenendo elevati standard di prontezza e interoperabilità.

L'esercitazione

Le unità, impiegando gommoni leggeri ad alta mobilità, hanno raggiunto la spiaggia, neutralizzando minacce simulate e liberando il corridoio d’accesso per consentire l’approdo dei mezzi GIS (Galleggianti Semoventi) e dei veicoli tattici multiruolo in configurazione JTAC (Joint Terminal Attack Controller), fondamentali per il coordinamento del supporto aereo.

Ultimata questa fase, ha preso il via la seconda parte dell’esercitazione, con lo schieramento degli uomini e dei mezzi in diversi punti chiave dell’area. Un’operazione complessa, condotta per garantire il controllo del territorio, prevenire l’avvicinamento di forze ostili e creare condizioni favorevoli per futuri sbarchi.

Alcune unità si sono poi spinte all’interno delle, simulando operazioni in ambiente ostile e difficilmente accessibile ed eseguendofinalizzate all’individuazione di minacce nemiche in scenari impervi.