"Il karma...". Deliri no vax contro Crosetto: i messaggi choc

Sospetta pericardite per il ministro Guido Crosetto. Il titolare della Difesa si è presentato al pronto soccorso del San Carlo di Nancy, a Roma, per un forte dolore al petto e nei prossimi giorni sarà tenuto sotto osservazione dai medici del nosocomio. Dai colleghi di governo ai rappresentanti dell’opposizione, il 60enne ha ricevuto tanti messaggi di vicinanza e di buona guarigione. Purtroppo non sono mancati i soliti messaggi d’odio della galassia no vax, pronta a sfruttare qualsiasi problema di salute o peggio di morte per ribadire i presunti effetti negativi dei vaccini, a partire da quello contro il Covid-19.

I principali social network, a partire da X, ex Twitter, sono stati invasi da messaggi choc, tra ironie fuori luogo e veri e propri attacchi personali. Per qualcuno il malore accusato da Crosetto sarebbe semplicemente legato al “karma”, considerando la campagna pro-vaccino del ministro della Difesa. Ecco una carrellata di deliri no vax: "Crosetto quante pere hai fatto? Il vaccino funziona? Ti auguro di cuore di uscirne bene per poi lottare dalla 'parte giusta’, quale essa sia, in ogni campo", "Crosetto fece la terza dose addirittura in anticipo", "Colui che si faceva le dosi di vaccino Covid solo perché non gli funzionava il green pass, è stato ricoverato per una pericardite" . Purtroppo questi sono solo alcuni dei post che circolano in rete.

C’è persino chi ha paragonato il malore di Crosetto allo stato di salute di Lloyd Austin. “C’è un problema tra i ministri della Difesa” , la sparata tutt’altro che divertente comparsa su X. Ricordiamo che il segretario alla Difesa degli Stati Uniti sta combattendo la battaglia contro un cancro alla prostata e nelle ultime settimane è stato ricoverato in più di un’occasione a causa di complicazioni derivanti da una procedura medica di routine.