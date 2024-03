Il disco rotto di Landini: "Il governo alimenta il conflitto"

“Siamo qui anche per difendere il diritto a manifestare. Perché quello che è avvenuto nel nostro Paese non deve più avvenire”. Il segretario della Cgil Maurizio Landini, dal corteo per la pace di Roma, scagiona i poliziotti “che sono lavoratori come gli altri” e attacca il governo che “ sta cercando di alimentare un conflitto e uno scontro”.

Gli organizzatori del corteo, la Cgil e le associazioni AssisiPaceGiusta e Europe for Peace, chiedono, infatti, il cessate il fuoco a Gaza e la pace in Medioriente, ma sono in piazza anche per rivendicare la libertà di manifestare pacificamente. “ Il governo, che ha un nome e un cognome sta facendo un gesto di irresponsabilità: perché di fronte al malessere che c'è nel nostro Paese chi governa deve saper ascoltare e confrontarsi, quello che non sta facendo, anche con le organizzazioni sindacali” , sentenzia Landini. E così, tra decine di studenti universitari di Uds che sfilano con striscioni con slogan tipo: "Stop al genocidio, voi i manganelli noi la pace", campeggia in bella mostra anche lo di Flc Cgil che recita: "I manganelli sono un fallimento, libertà di espressione e di manifestazione". Landini mette, dunque, in evidenza la trasversalità della manifestazione e dice: “Qui non c'è solo la Cgil ma tutte le associazioni che in questo anno hanno riempito le piazze per la pace. Credo sia molto importante la risposta che c'è oggi, come si può vedere c'è una domanda di pace" . Il corteo, che va da piazza della Repubblica ai Fori Imperiali, vedrà anche la partecipazioni di attori e cantanti come Elio Germano e Fiorella Mannoia.