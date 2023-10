I fuorionda di Giambruno spiazzano Mediaset

Ci risiamo. Ieri sera Striscia la Notizia è tornata a punzecchiare Andrea Giambruno trasmettendo alcuni fuorionda (stavolta solo audio) nei quali il conduttore fa battute da avanspettacolo dietro le quinte del suo programma Diario del giorno. «Sei fidanzata?» chiede a una collaboratrice. «Vuoi entrare a far parte del nostro gruppo, devi fare le foursome con noi». Qualcuno dice: «Se ti becca Striscia...». E lui minimizza: «Si ride e si scherza». Insomma una nuova puntata della «Giambruneide» dopo quella andata in onda l'altro ieri sera che ha spiazzato Mediaset e creato un po' di dibattito. Riassunto della prima puntata. Andrea Giambruno è nello studio del suo Diario del Giorno, il programma che conduce su Rete4 e parla tra un servizio e l'altro. Prima accenna ai propri capelli: «Ma non mi rompessero con il ciuffo, qua dentro sono tutti pelati».

E ancora: «Qua c'è gente che bestemmia in onda e mi vanno a guardare i capelli». Poi Giambruno si rivolge alla collega in studio, la brava Viviana Guglielmi. «L'unico giudizio che conta per me - dice Giambruno - è quello della Viviana». Che da quel momento diventa il centro del discorso. «Ma la bellezza di questo blu Estoril?» si chiede lui. Lei precisa: «È blu Cina». Macché, «è blu Estoril, una donna acculturata come te dovrebbe saperlo, blu Cina no, non ti si addice, sei di un livello superiore». Il clima è rilassato anche quando Giambruno se ne esce con lo spiazzante «sei una donna intelligentissima, ma perché non ti ho conosciuto prima».

Apriti cielo.

I social si sono scatenati e sono germogliate decine di «meme» scherzosi con Giambruno inserito persino nei panni di Carlo Verdone o di Michael Jackson. Anche Fiorello è intervenuto ieri mattina ad Aspettando Viva Rai2 rivolgendosi direttamente a Meloni: «Giorgia, sei un po' arrabbiata per il servizio di Striscia? Ormai si divorzia in 24 ore».

Figurarsi poi quando ieri a Diario del Giorno i telespettatori si sono trovati la giornalista Manuela Boselli condurre al posto di Giambruno. Sembrava un segnale. In realtà il giornalista era a Pavia a moderare il convegno «Gli Stati Generali su cammino e turismo sostenibile» previsto da tempo. Lì è stato «beccato» da un altro fuorionda mentre parlava con l'assessora al Turismo della Regione Lombardia, Barbara Mazzali: «Ormai sono terrorizzato da tutto. Appena dico qualunque cosa diventa oggetto di mistificazione».

Di certo, Striscia la Notizia conferma un'altra volta di non guardare in faccia a nessuno e non c'è neanche bisogno di ricordare che in passato ha persino «preso di mira» Pier Silvio Berlusconi.