L'assemblea sceglie la Agnes come presidente e Rossi come nuovo ad

La nuova governance Rai è formalmente varata. Anche se si deve ancora passare lo scoglio della Commissione Vigilanza per ratificare la nomina, avvenuta a maggioranza, della presidente del Cda nella persona di Simona Agnes. Cosa che resta ancora molto complicata - e allo stato attuale non praticabile - visto il no ricevuto dal consigliere pentastellato Alessandro Di Majo e da quello in capo ad Avs Roberto Natale, cui seguirà un voto analogo dai rappresentanti dei 5 Stelle e di Avs in Commissione Vigilanza dove sono necessari i due terzi dei votanti per raggiungere il quorum. La posizione dei due partiti di opposizione è in sostanza: sì a sedere in Cda, no a tutto il resto finché non sarà riformato il sistema di nomina. Per ora, la funzione di presidente è stata assunta da Roberto Marano in qualità di consigliere anziano, e la manterrà parecchio. Di Majo in una nota precisa di non avere nulla contro Agnes, ma motiva il no con questioni di metodo.

Quindi, allo stato attuale, il Cda della tv di Stato è così composto: Giampaolo Rossi amministratore delegato, Marano presidente, e poi consiglieri Agnes, Di Majo, Natale, Davide Di Pietro (eletto tra i dipendenti Rai) e Federica Frangi (in quota Fdi).

L'attuale ad Roberto Sergio, come stabilito nonostante il diluvio di parole contrarie, diventa direttore generale corporate scambiandosi con Rossi. LR