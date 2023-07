Il disco rotto di Landini, va in piazza con il solito obiettivo: attaccare il governo

Dopo aver lanciato lo sciopero generale preventivo, la Cgil è pronta a tornare in piazza. Insieme a una rete di oltre cento associazioni laiche e cattoliche – riunite nell’assemblea “Insieme per la Costituzione” – il sindacato manifesterà a Roma il prossimo 7 ottobre “per il lavoro, contro la precarietà, per la difesa e l'attuazione della Carta, contro l'autonomia differenziata e lo stravolgimento della Repubblica parlamentare, per una politica di pace” . Tanti temi, molto diversi tra di loro, e un unico obiettivo: attaccare il governo con ogni mezzo possibile. Inizialmente prevista per il 30 settembre, la manifestazione è stata posticipata di una settimana e arriva dopo l'appuntamento del 24 giugno scorso in piazza del Popolo in difesa del diritto alla salute e per il rilancio della sanità pubblica.

"Difendiamo la Costituzione che va attuata e non stravolta" , è l'appello da cui partono la Cgil e la rete di associazioni laiche e cattoliche nel documento "Insieme per la Costituzione" approvato a fine maggio e che ha dato il via alla mobilitazione. La mobilitazione firmata Cgil prosegue senza sosta e mette nel calderone ogni argomento possibile: dal contrasto al lavoro povero all’aumento di salari e pensioni, passando per il “niet” all’autonomia differenziata. Quest’ultima rea di portare “alla definitiva disarticolazione di un sistema unitario di diritti e di politiche pubbliche volte a promuovere lo sviluppo di tutti i territori” secondo il documento diramato. E ancora, Cgil & Co. in campo contro l’elezione diretta del capo del governo e per “una politica di pace intesa come ripudio della guerra” . Il solito giro di parole per dire no all’invio di armi all’Ucraina.