"Con la Lega condivido i valori. Perché andare altrove?". Vannacci spegne ogni polemica

Roberto Vannacci ha fatto il suo esordio a Pontida come europarlamentare della Lega e si è detto entusiasta di essere nella città che da sempre per la Lega rappresenta un luogo speciale. Quest'oggi il partito di Matteo Salvini ha organizzato la sua festa e Vannacci era stato annunciato con largo anticipo sul palco intervistato dal giornalista di Libero Fabio Rubini. " È la prima volta che sono sul sacro suolo della Lega, sono contento di esserci. Ho incontrato i militanti della Lega che si sono dimostrati calorosi nei miei confronti ", ha detto l'europarlamentare in collegamento con Stasera Italia su Rete4.

In tv il generale ha smentito le voci secondo le quali sarebbe già pronto a lasciare la Lega che lo ha fatto eleggere in Europa ma Vannacci mette a tacere tutte le ricostruzioni fantasiose di queste settimane, sembrano avere come scopo quello di creare tensioni e malumori nel partito di Salvini e nella maggioranza. " Il mio posto in questo momento è nella Lega, sono stato fatto eleggere dalla Lega stessa che mi ha presentato nelle sue liste. Sono per ora indipendente, sono un candidato della Lega all'Europarlamento e non posso certamente andare da altre parti in questo momento ", ha detto Vannacci che conosce perfettamente il valore della riconoscenza e della correttezza. Tuttavia, diero la sua scelta, c'è anche un ragionamento politico: " Con la Lega mi accomunano i principi di sicurezza, sovranità, identità, di ricchezza del Paese che vogliamo rilanciare. Non c'è motivo per muovere da altre parti ".

Tuttavia, da parte di Vannacci c'è un progetto politico a lungo termine che potrebbe portarlo in futuro lontano dalla Lega. Si tratta di ipotesi, di idee ma di pensieri concreti, ragionamenti che Vannacci sta ponderando per un suo futuro da indipendente all'esterno del partito guidato da Salvini: " Che l'associazione culturale Il mondo al contrario si trasformi in associazione politica ritengo sia un'evoluzione naturale visto che sono transitato dall'essere un generale all'essere uno scrittore all'essere un uomo politico.

Quindi nulla di nuovo sul fronte orientale". Il presente comunque è col Carroccio, e così sarà ancora a lungo per Vannacci, che sta riscuotendo anche parecchiotra il popolo della Lega, nonostante sia un indipendente.