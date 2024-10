Lega, al via la festa di Pontida: attesa per per Vannacci e Orban

Ascolta ora 00:00 00:00

In aggiornamento

In un mese di ottobre complessivamente delicato - tra la conclusione in primo grado del processo per il caso Open Arms e il varo di un'importante legge di bilancio (senza dimenticare l'inizio delle trattative con le Regioni per l'Autonomia) - Matteo Salvini chiama a raccolta il popolo della Lega a Pontida per un'edizione del raduno annuale del partito che, quasi inevitabilmente, è diverso da altre feste del Carroccio. Sotto lo slogan "Difendere i confini non è un reato", il segretario federale ha organizzato la domenica sulle valli bergamasche preparando il terreno per un sostegno duraturo dei suoi militanti dopo la sentenza del tribunale di Palermo di fine mese: sia che arrivi una condanna sia invece che si tratti di un'assoluzione.

I due capigruppo alla Camera e al Senato, rispettivamente Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, puntano molto sui temi dello storico passaggio parlamentare dell'Autonomia e sul ritorno dei decreti sicurezza per i quali Salvini è sotto accusa per sequestro di persone in un " processo politico " voluto " anche dai renziani ", nonostante la " riduzione dell'arrivo e della morte dei migranti " rivendicando con orgoglio il lavoro fatto in questi anni di governo. Paolo Borchia, capo delegazione della Lega all'Europarlamento, indica come "vergognosa" l'inchiesta penale che sta affrontando il vicepremier e chiama a gran voce la platea presente a urlarlo a squarciagola, per poi aggiungere: " I Patrioti sono l'unica alternativa e l'ultima speranza in Europa: o cambiamo o l'Ue va a fondo ".

Tocca poi ai presidenti di Regioni che rappresentano la Lega. Massimiliano Fedriga ricorda le vittime del vile attentato di Hamas in Israele, a ormai a un anno esatto da quella immane tragedia, e desidera smentire "le falsità è menzogne" sull'Autonomia: " C'è chi racconta che il Sud non è all'altezza dell'autonomia, non è vero.

Mi auguro che da questo prato possa emergere la voce della verità: dal territorio può cambiare il Paese. Se uno pensa che si possa fare dalle burocrazie di Roma, è un fallimento

Alcune classi dirigenti del Mezzogiorno non vogliono l'autonomia perché- sostiene il governatore del Friuli Venezia Giulia -.".