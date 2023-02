"Leggi fatte coi piedi". Cruciani stronca i 5s

Qualcuno ai Cinque Stelle doveva pur dirlo. E Giuseppe Cruciani non si è sottratto dal farlo. " Queste sono leggi che avete fatto con i piedi ", ha esclamato il giornalista nel corso dell'ultima puntata del programma tv Dritto e Rovescio, incalzando i pentastellati proprio sui loro provvedimenti principe: il reddito di cittadinanza e il superbonus. Ospite del talk show di Rete4 condotto da Paolo Del Debbio, lo speaker radiofonico è andato subito al punto e ha incalzato con i suoi modi schietti il deputato grillino Michele Gubitosa, che in tv stava difendendo le misure ora messe in discussione dal governo di Giorgia Meloni.

Reddito di cittadinanza e superbonus, l'affondo di Cruciani

In studio si stava discutendo proprio degli interventi dell'esecutivo di centrodestra che di fatto "cancelleranno" i provvedimenti pentastellati, quando Cruciani si è rivolto direttamente al deputato Gubitosa: " I governi del Movimento Cinque Stelle, al di là dei numeri, si sono caratterizzati sia con la Lega sia con il Partito democratico dopo, soprattutto per due provvedimenti: il reddito di cittadinanza e il Superbonus ", ha fatto presente il giornalista in riferimento ad alcune criticità emerse proprio da tali misure. "Lo dite anche voi, in parte", ha sottolineato Cruciani, ricordando poi: " Giuseppe Conte, che ha fatto tutta la campagna elettorale sul 'gratuitamente', ora dice che forse non era una misura strutturale, che nessuno ha pensato che fosse strutturale... ".

"Leggi fatte coi piedi"

Obiezioni rispetto alle quali il parlamentare 5s ha cercato di ribattere: "Va migliorata, eravamo in pandemia, il Paese è cresciuto del 10% in due anni, non era mai successo!". Ma Cruciani non ha voluto sentire scusanti ed è andato dritto all'affondo. " Quando anche voi stessi lo dite e quando soprattutto ci sono truffe evidenti, perché sono state anche create imprese finte, evidentemente sia la legge sul reddito di cittadinanza sia il superbonus, che sono leggi vostre, ce le avete scritte in fronte, sono leggi che sono state fatte con i piedi ". Ko tecnico per i grillini.

Conte: "Noi non siamo per l'assistenzialismo"