L'elogio di Giani a Salvini che imbarazza il Pd: "Apprezzo la logica"

Stanno ancora provocando un certo imbarazzo in casa dem le parole pronunciate dal governatore della Toscana Eugenio Giani in favore del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

L'episodio si è verificato lo scorso lunedì 17 aprile, quando il leader del Carroccio è intervenuto durante il forum sul tema delle infrastrutture della costa Toscana in corso di svolgimento presso l'Unione industriale pisana. Durante il suo discorso, tenuto dinanzi a una platea formata da imprenditori e rappresentanti del settore, il presidente della Regione Eugenio Giani ha rivolto inattese parole al miele al segretario della Lega. Parole il cui eco continua a risuonare fragorosamente tra le file dei dem, e in particolar modo, secondo quanto riportato da Repubblica, nelle chat della classe dirigente del Pd toscano.

"Parlo al ministro Salvini con grande rispetto" , ha esordito Giani nel suo intervento, "perché io di lui in questi sei mesi condivido e apprezzo quella logica del fare, in cui io mi ritrovo" . " Sulla realtà lucchese con l'indicazione forte che ha dato per le assi stradali" , ha proseguito il governatore, "sulla E78 che è il collegamento fra Siena e Grosseto, dove insieme stasera andremo ad inaugurare il lotto 9 e sarà importantissimo".

Un inatteso spot pro Salvini, quello di Giani, che ha successivamente aggiunto ulteriori considerazioni sull'operato del vicepremier. "Ho visto un piglio che io sposo, mi piace" , ci ha tenuto a sottolineare ancora il presidente della regione Toscana, "e su questo davvero io sono convinto che con interventi mirati possiamo dare in tempi sufficientemente brevi delle risposte".

Inutile dire che il discorso di Giani ha creato un vero e proprio corto circuito in casa dem, anche se c'è chi ha apprezzato le sue parole. È stato infatti lo stesso ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, piacevolmente sorpreso dall'inatteso elogio, a postare sul proprio profilo Facebook il video con gli apprezzamenti ricevuti dal presidente della Regione. "E se lo dice anche il governatore Pd della Toscana, vuol dire che stiamo lavorando bene" , ha commentato il leader del Carroccio sul social. "Avanti sulla strada della concretezza e del buonsenso!" , ha concluso.