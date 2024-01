Leo: "L'evasione fiscale è un macigno come il terrorismo"

Il viceministro dell'Economia, Maurizio Leo, non utilizza mezze parole a proposito dell'evasione fiscale. L'esponente di governo di Fratelli d'Italia è intervenuto in commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria per spiegare la legge delega per la riforma fiscale: " Stiamo procedendo celermente - afferma -. Sette decreti attuativi sono già stati approvati, un altro - sui giochi - è all'esame delle commissioni parlamentari, e ci accingiamo a varare altri 2 provvedimenti molto rilevanti: sulle sanzioni e sulla riscossione ".

A un certo punto, però, arriva un passaggio nel quale Leo parla espressamente dell'evasione fiscale " come un macigno tipo il terrorismo " per cui " si deve tutti collaborare ". Per poi aggiungere, a proposito del concordato preventivo: " Quello che si deve fare ed è quello su cui stiamo lavorando con l'Agenzia delle Entrate, Sogei, è il cosiddetto 'data scraping', considerando cioè anche i dati sul tenore di vita che professionisti e imprenditori pubblicano sui social - annuncia il viceministro -. Già abbiamo iniziato a ragionare col Garante della Privacy e da parte loro c'è assoluta disponibilità, ferma restando la tutela dei dati personali. La collaborazione col Garante è assolutamente fondamentale ".

La replica della Lega a Leo

Parole che hanno fatto storcere il naso alla Lega. Il senatore Claudio Borghi pubblica sul proprio profilo X (ex Twitter) la frase "incriminata" e commenta: " Io non ho mai evaso un centesimo in vita mia (dipendente) ma direi che certi toni e parallelismi impropri (ad essere buoni) sono da evitare ". Non è da meno il suo collega di partito Armando Siri, già sottosegretario alle Infrastrutture, che si dice "meravigliato" dalle parole di Leo. " Questo slogan, che sicuramente scalda i cuori ideologici di chi ha sempre scambiato la giusta lotta all'evasione con un'indiscriminata caccia alle streghe, esonda i confini del programma di Governo, che in politica economica e fiscale ha l'obiettivo di ridurre il carico fiscale raggiungendo una Flat Tax al 15% per tutti e semplificare gli adempimenti ".