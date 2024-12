Alcol e nuovo codice della strada, la lettera di Salvini al Giornale per fare chiarezza

Ascolta ora 00:00 00:00

Rispondo volentieri a Lucio Pistillo, presidente dell'Antica Cantina di San Lorenzo, che su il Giornale mi ha indirizzato una lettera aperta in cui lamenta un calo del consumo di vino a causa del nuovo codice della strada.



Gentile presidente, mi dispiace dovermi ripetere, ma il nuovo codice della strada non modifica i limiti consentiti per il consumo di alcol. Si potrà continuare a bere nel rispetto delle regole in vigore da anni!

I suoi clienti potranno consumare bottiglie come nel 2023, nel 2022, nel 2021….

In compenso, c’è stata una stretta rigorosa per quanto riguarda l’uso improprio del cellulare alla guida (prima causa di distrazione e quindi di incidenti).

Purtroppo, gran parte dei media hanno scatenato una campagna di terrorismo mediatico sull’alcol, totalmente infondata, e non hanno speso energie per le vere strette.

In altre parole, la gente pensa che sia totalmente vietato bere e può sottovalutare i rischi - per esempio - di mandare messaggini mentre si è al volante.

Eppure le prime due settimane dall’entrata in vigore del nuovo codice hanno offerto risposte confortanti, con un calo di incidenti mortali (-20,3%) e vittime (-25,4%), nonostante una robusta campagna di disinformazione.

Speravo che, almeno su un tema delicato come la tutela della vita, la maggioranza dei media italiani offrissero serietà.

Mi sbagliavo: le fake news preoccupano cittadini e produttori, indeboliscono un settore decisivo come quello dei vini, non offrono reali informazioni sui comportamenti scorretti.Caro Pistillo, brindo con lei con buonsenso e come avrei fatto in passato.