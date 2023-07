La lezione dello street artist ai radical chic anti-Cav

Alexsandro Palombo, artista di caratura internazionale, ci ha provato due volte a realizzare un'opera dedicata a Silvio Berlusconi nella strada in cui il fondatore di Forza Italia è cresciuto con la sua famiglia e per due volte le sue opere sono state prima deturpate e poi cancellate. Il Cavaliere, prima che un politico, è stato un imprenditore visionario, capace di arrivare dove nessun altro è mai riuscito. Ha cambiato l'Italia prima ancora di entrare in politica ma questa sua capacità viene oggi occultata, ignorata dai soliti detrattori. E così, anche Alexsandro Palombo è stato costretto ad arrendersi e con un ultimo murale segna l'addio di Silvio Berlusconi a Milano.

Ritratto con il consueto abito doppiopetto blu e la cravatta a pois, quasi un'uniforme per il Cavaliere durante le sue uscite pubbliche, il presidente di Forza Italia saluta Milano portandosi via la targa della toponomastica che lui stesso, nelle precedenti opere di Palombo, si era disegnato. Ma prima di salutare la città, il Cavaliere dell'artista milanese affigge un'ultima targa: via dei Radical Chic. Una targa che, inevitabilmente, viene "sporcata" da un piccione di passaggio. Quell'altra, via Silvio Berlusconi, ben stretta sotto il braccio. Palombo chiude così il trittico di opere dedicate al Cavaliere, dal titolo Self-Made Man. La prima, realizzata a due settimane dalla morte di Berlusconi, ritraeva il fondatore di Forza Italia con in mano un pennello intriso di colla, con cui aveva affisso la targa Via Silvio Berlusconi 1936-2023. La seconda era molto simile ma con una differenza: il Cavaliere era stato ritratto nel gesto di fare le corna, rivolgendosi a quelli che avevano distrutto la prima opera. Anche questa, in quattro ore, era stata deturpata.