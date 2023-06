A Milano arriva "via Silvio Berlusconi", l'opera dedicata al "self-Made Man"

In attesa dei 10 anni richiesti per l'intitolazione di una strada della città, "via Silvio Berlusconi" prende forma a Milano nell'opera realizzata dall'artista aleXsandro Palombo.

A due settimane dalla morte dell'ex premier, così viene ribattezzata via Volturno, la strada del quartiere Isola dove era nato, nel murale dedicato al "Self-Made Man". Il murale è stato realizzato dinanzi al civico 34, a pochi metri dallo stabile in cui Silvio Berlusconi crebbe con la mamma Rosa, il padre Luigi, la sorella Maria Antonietta e il fratello Paolo, e dove tuttora si affaccia il soggiorno che era stato la sua camera da letto dai 13 anni in poi, proprio davanti a quella che un tempo era la sede storica del Partito Comunista milanese.

L'obiettivo dell'artista è quello di andare oltre le idee politiche in senso stretto, passando alla figura dell'uomo e imprenditore e ponendo l'attenzione sul "Berlusconi comunicatore che ha inciso profondamente sulla cultura popolare italiana degli ultimi 40 anni intercettandone i desideri, le paure, le ossessioni, i vizi e le virtù, dall’avvento delle sue TV commerciali al grande fiuto per i talenti, dall’editoria al boom della pubblicità, dalla rivoluzione del calcio fino all’ascesa in politica" .

E proprio sul "Self-Made Man" mette l'accento aleXsandro Palombo, scegliendo di lasciare un segno nel quartiere Isola dove crebbe Berlusconi, un tempo centro nevralgico del Partito Comunista milanese, in cui lo stesso ex premier iniziò a fare le prime piccole esperienze con la politica locale facendo "l'attacchino elettorale" per la Democrazia Cristiana, affiggendone i manifesti per le vie del rione.

Proprio dinanzi allo stabile in cui visse, aleXsandro Palombo ha voluto ritrarlo in abito elegante e avvolto nei colori del blu e dell’azzurro mentre in una mano stringe un secchiello con della colla e la scritta self-made man (titolo del murale), e nell’altra tiene un pennello con cui ha affisso una targa toponomastica che riporta la nuova indicazione del luogo "Via Silvio Berliusconi 1936-2023".