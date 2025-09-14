Le lezione di Meloni a Schlein: "Noi uniti da valori comuni, voi ossessionati di batterci"

"La differenza è semplice: noi siamo uniti da valori comuni e da una visione, loro solo dall'ossessione di battere noi". Perentoria, tranchant la risposta di Giorgia Meloni a Elly Schlein, una lezione a lei e a tutta la sinistra. La segretaria del Partito Democratico aveva lanciato la sfida alla leader del governo nel corso del suo intervento alla Festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, ma la stilettata si è rivelata un boomerang, considerando la replica ficcante del primo ministro.

"Dico a Meloni: abituatevi, uniti e compatti vi batteremo, prima alle regionali e poi alle politiche, non ve lo faremo più il favore di dividerci". Così si era esposta la Schlein davanti al pubblico amico - non come quello della Festa del Fatto - di Reggio Emilia. La leader dem aveva posto l'accento sulla necessità di restare uniti a sinistra, dettaglio tutt'altro che scontato: "Continuiamo a lavorare insieme sui temi concreti. Non facciamo l'errore di arrivare all'ultimo. Non perdiamo tempo in competizioni fra noi, ogni minuto passato in polemiche al nostro interno è un minuto in meno speso a pungolare il governo sulle sue mancanze".

Oltre alla fulminante replica della Meloni, la Schlein deve fare i conti con le parole di Giuseppe Conte. Sì, perchè il leader pentastellato ha posto l'accento sulle numerose differenza tra i due partiti: "Col Pd non siamo alleati, stiamo creando un progetto politico per mandare a casa Meloni.

Lavoriamo regione per regione per costruire un progetto. Ma non ci possiamo dichiarare alleati, abbiamo una storia diversa dalla Quercia coi cespugli intorno". Nessuna frenata, la versione grillina. Ma la diversità di vedute è visibile a occhio nudo.