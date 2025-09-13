"Ci sono delle differenze...". Schlein sommersa di fischi alla festa del Fatto

Il campo largo scricchiola seriamente al Circo Massimo di Roma. La festa del Fatto Quotidiano, infatti, non ha suggellato la "strana" alleanza a livello nazionale tra il Movimento 5 Stelle, di cui sicuramente i lettori di quel giornale si sentono più vicini, e il Partito Democratico di Elly Schlein, fischiata a più riprese dal pubblico presente in piazza: sintomo di un certo malumore non irrilevante che serpeggia tra i delusi di sinistra, ora grillini duri e puri, che non hanno ancora perdonato i tradimenti politici che li hanno indotti a scappare dalla "ditta" dem. L'episodio avvenuto questo pomeriggio, per il quale c'era molta curiosità, è stato piuttosto emblematico sotto questo punto di vista.

I giornalisti Antonio Padellaro e Wanda Marra hanno intervistato una Schlein inizialmente molto radiosa per avere concluso tutti gli accordi elettorali con il M5s nelle sette regioni che andranno al voto da qua a novembre. Ma la sua "testardaggine unitaria" è costretta a subire un brusco stop quando i temi si sono spostati sui temi internazionali: dagli applausi per il proclama di volere " mandare a casa Giorgia Meloni " (come se poi dipendesse dalle opposizioni), si è passati dai fischi da parte degli scettici sull'alleanza giallo-rossa a proposito delle armi da inviare all'Ucraina. Secondo la responsabile del Nazareno " sicuramente qui c'è una differenza: è vero - ha detto cercando di mettere in qualche modo le mani avanti -. C'è sempre stata, perché noi abbiamo chiesto di sostenere anche militarmente un popolo che è stato aggredito da un'invasione criminale ".

La segretaria del Pd non fa in tempo a concludere il proprio ragionamento che immediatamente sono partite non solo delle urla ma anche una sostenuta contestazione da parte dei militanti del Fatto in direzione Schlein. " Fatela parlare, non è una battaglia: è un'intervista ", ha affermato la cronista Marra. " Facciamola parlare, è nostra ospite: gli strilli non servono a nulla ", ha ribadito Padellaro. " Ci sta, ci sta - ha commentato a caldo la deputata di centrosinistra mentre cercava di andare avanti con il discorso -. Su questo c'è una differenza. Ma è vero anche che ci sono cose sulle quali siamo d'accordo. Negoziare per arrivare a una pace giusta e duratura e che al tavolo ci sia anche l'Ue ".

Le critiche all'operato di Trump e la dichiarazione secondo la quale " l'Unione europea non deve diventare un'economia di guerra " non sono bastati a calmare l'ambiente. Tant'è che i fischi hanno successivamente richiesto il netto intervento del direttore Marco Travaglio: " L'ho invitata io e l'ho invitata per sentire quello che pensa lei, non quello che pensiamo noi. Non si può tumultuare ogni volta che dice una cosa diversa da quello che pensiamo noi. Ri-spet-tia-mo ", ha tagliato corto il giornalista scandendo l'ultima parola.

Al di là delle nostre differenze, se noi non continuiamo a discutere non troveremo mai un punto d'incontro e solo così potremo battere le destre

", ha infine chiosato Schlein. L'è già al capolinea sulla strada verso le elezioni del 2027?