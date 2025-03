L'ideologia green inquina più di Vacchi

Ascolta ora 00:00 00:00

Immaginate di essere un consigliere comunale di Bologna e di impiegare il vostro tempo per fare dei calcoli. E non per comprendere quali saranno le sorti della povera torre della Garisenda ma per sapere quanto inquina Gianluca Vacchi che, recentemente, ha acquistato un Bombardier Global Express XRS (un gioiellino da qualche decina di milioni di euro). Soldi privati per voli privati perché, del resto, ognuno dei propri quattrini fa quel che vuole.

Il consigliere di Coalizione civica, Detjon Bega, però, ha deciso di prendere foglio e penna per mettersi a far di calcolo, arrivando alla conclusione che il milionario inquina. E parecchio. Ecco i risultati: «In 34 voli fatti in soli due mesi, l'emissione di CO2 è tra le 583 e 670 tonnellate. È come se 45mila automobili guidassero per un giorno intero. Ci vorrebbero circa 33.500 alberi per assorbire tutta quella anidride carbonica». Grave, gravissimo. E ne conveniamo visto che l'aria è di tutti.

Il punto però è che Vacchi non è l'unico ad utilizzare un velivolo per muoversi, anche per tratte brevi che potrebbero essere percorse tranquillamente utilizzando il treno. Sono infatti molti gli imprenditori che prediligono jet privati ed elicotteri (che Gianni Agnelli, per esempio, utilizzava anche solo per andare a sciare). La legge è uguale per tutti e, piaccia oppure no, per il momento ognuno è libero di muoversi come meglio crede. Anche perché, estremizzando il ragionamento del consigliere, si potrebbe arrivare a proibire non solo l'uso dei voli privati (e Alleanza verdi e sinistra si è già mossa in questo senso) ma anche dei Suv e delle macchine di grosse dimensioni (si pensi alla proposta del sindaco di Parigi). Se volessimo essere pignoli, poi, potremmo ricordare che a tutti i summit sull'ambiente, i grandi del mondo si sono sempre presentati con i loro jet privati e scintillanti.

Perché va bene discutere di buco dell'ozono e di anidride carbonica, ma il tempo, per chi ha da fare, è denaro. Il dubbio è che in questo caso, i calcoli siano stati fatti con un unico obiettivo: mandare in vacca un problema che c'è, ed è sotto gli occhi di tutti, solamente per colpire Vacchi.