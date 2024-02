"Lieve pericardite, no danni cardiaci". Ecco come sta il ministro Crosetto

Il ministro Guido Crosetto si trova dalla tarda serata di ieri ricoverato presso l'ospedale San Carlo di Nancy per eseguire alcuni accertamenti in relazione a fitte al petto lamentate nelle scorse ore. È stato immediatamente sottoposto a monitoraggio e controllo ed è stata evidenziata " una lieve pericardite e l'assenza di danni cardiaci ". Così spiega una nota del ministero della Difesa rilasciata nel pomeriggio di oggi, con la quale si rassicura sulle condizioni di Crosetto.

Il ministro non è ancora in dimissione ma le sue " condizioni di salute sono buone " e nelle prossime ore " verrà sottoposto a ulteriori esami, per accertare le cause del malore ". Nessun allarme, dunque, per il ministro, che ha ricevuto gli auguri di pronta guarigione bi-partisan da ogni schieramento politico. Tantissimi anche i messaggi delle persone comuni, che hanno voluto supportare il ministro della Difesa in un momento particolare come questo. Nella nota rilasciata dal ministero, in conclusione viene riportato il ringraziamento di Crosetto " per i numerosi messaggi di vicinanza e amicizia ricevuti da parte del mondo istituzionale e politico, di maggioranza e di opposizione, nonché per l'affetto testimoniato da tanti cittadini comuni ".