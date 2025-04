"L'Italia è un ponte naturale tra Europa, Africa e Medio Oriente"

Ascolta ora 00:00 00:00

In un videomessaggio inviato all’inaugurazione del nuovo terminal crocieristico MSC a Miami, la premier Giorgia Meloni ha espresso “grande orgoglio” per “questa giornata così importante”, definendo la struttura “il più grande terminal crocieristico al mondo” e “un vanto per la nostra nazione”. Il progetto, nato dalla collaborazione tra MSC Crociere e Fincantieri, è stato sostenuto dal Governo perché rappresenta “un simbolo della capacità tutta italiana di saper coniugare tradizione e innovazione” e costituisce “una straordinaria vetrina del Made in Italy”.

Meloni ha sottolineato come questo terminal sia “una prova concreta del valore aggiunto che il sistema Italia è in grado di generare”, in particolare nel settore marittimo, da sempre eccellenza nazionale.

“Il mare – ha detto – è storia, identità, cultura, orizzonte”, ricordando i grandi transatlantici italiani del passato. L’Italia, ha aggiunto, è “un ponte naturale tra Europa, Africa e Medio Oriente” e “la cerniera tra Atlantico e Indo-Pacifico”.