"L'Italia scivola". "Surreale". Lo scontro tra Schlein e Fratelli d'Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

La sinistra continua a dipingere una situazione catastrofica nonostante i numeri stiano fotografando un'Italia che, al di là dei tanti ostacoli e delle diverse difficoltà, gode di buona salute. Ma per il fronte rosso, si sa, l'ideologia e i pregiudizi hanno la meglio sui dati di fatto. E allora si continua a recitare il copione su un Paese in declino dal punto di vista economico e sociale. Come se fosse tutto un disastro. Ovviamente tutto ciò per tentare di bersagliare il governo di centrodestra. Elly Schlein è andata di nuovo all'attacco, ma ha trovato l'immediata replica di Fratelli d'Italia che l'ha gelata.

La segretaria del Partito democratico, intervistata da Giovanni Floris nell'ultima puntata di Dimartedì su La7, ha indossato i panni della simpatica e ha giocato con le parole sulla pista di ghiaccio che si trova ad Atreju: " Mentre loro allestiscono una pista di ghiaccio ad Atreju, chi non ha i soldi per comprarsi i pattini sta scivolando. Il Paese sta scivolando, l'economia sta scivolando, i 4,5 milioni di italiani che non riescono a curarsi stanno scivolando per le loro scelte ". Insomma, il ragionamento è sempre lo stesso: l'Italia sta andando a gambe all'aria.

A rispondere per le rime a Schlein è stato Giovanni Donzelli - deputato e responsabile organizzazione di FdI - che ha ricordato i tratti distintivi della sinistra in questi anni, dai governi instabili all'immigrazione incontrollata passando per la disoccupazione alle stelle e per le scarse risorse investite nella sanità. " A scivolare è la Schlein nel surreale ", ha affermato Donzelli.

L'esponente di Fratelli d'Italia ha fatto notare che " adesso finalmente Giorgia Meloni sta risollevando l'Italia ". In effetti basta citare alcuni numeri per smentire le ricostruzioni nefaste della solita galassia rossa. A ottobre 2024 il numero di occupati è cresciuto (+47mila unità), attestandosi a 24 milioni 92mila; è stato raggiunto il record di recupero dell'evasione fiscale (24,7 miliardi di euro di somme confluite nelle casse dello Stato nel 2023, la più alta di sempre); gli sbarchi di immigrati diminuiscono e gli investimenti sulla sanità crescono.

Eppure per la sinistra l'Italia è destinata a schiantarsi. Non a caso Donzelli ha aggiunto sale sulle ferite e ha rincarato la dose: " La Schlein e il Pd hanno individuato il nuovo nemico: il pattinaggio sul ghiaccio ad Atreju. Ci dispiace che il Pd in decenni di governo non abbia saputo dare le risposte che in poco più di due anni siamo riusciti a dare noi.

Unica cosa per cui ho comprensione per Elly Schlein è l'verso la nostra festa che trasuda dalle sue parole. Capisco che sia diversa dai ritrovi di grigi burocrati impegnati in dispute fra correnti".