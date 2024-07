Migranti, gli sbarchi sono diminuiti del 60 per cento

Ascolta ora 00:00 00:00

Le politiche del governo di Giorgia Meloni in materia di gestione dei fenomeni migratori funzionano. E le statistiche lo dimostrano. Ieri il Viminale, guidato dal ministro Matteo Piantedosi (nella foto), ha diffuso i dati sugli sbarchi relativi a questi primi sei mesi del 2024.

Se l'obiettivo - come del resto è - era ridurre gli sbarchi, quell'obiettivo è più che raggiunto. Un dato spicca su tutti: 60% in meno di persone sbarcate rispetto al primo semestre del 2023. Le cifre certosine rendono il quadro ancora più chiaro: 25.345 persone arrivate tra gennaio 2024 e oggi rapportate alle oltre 62mila dello stesso periodo dello scorso anno. Sempre il ministero dell'Interno ha diffuso una casistica relativa alla nazione di provenienza delle persone che cercano rifugio sulle nostre coste. Il 21% si dichiara bengalese, il 15% siriano, il 13% tunisino, il 6% egiziano, il 4% pakistano e così via. Sono poco più di 5mila, invece, le persone di cui ancora non si conosce la nazionalità.

Subito dopo la pubblicazione dei dati, è arrivata la soddisfazione degli esponenti della maggioranza di centrodestra. Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, ha rivendicato il risultato ottenuto. «Le politiche del governo Meloni sui flussi migratori - ha detto l'esponente di Fdi - cominciano a fornire importanti risposte concrete con la diminuzione del 60% degli sbarchi nei primi sei mesi di quest'anno, rispetto allo stesso periodo del 2023». Gli esponenti della maggioranza non hanno dimenticato le critiche arrivate da sinistra in questi mesi. «I soliti detrattori che si crogiolavano sui fantomatici aumenti degli sbarchi - ha continuato Foti - , vengono ancora una volta messi a tacere con la realtà dei numeri. E i dati forniti dal Viminale dicono anche che il dato circa gli sbarchi è più basso rispetto allo stesso periodo di riferimento dell'anno 2022». Non è solo il rapporto tra gli ultimi due anni, dunque, a premiare l'azione del centrodestra. Ma anche la comparazione tra gli ultimi tre primi semestri.

Foti poi ha posto un accento anche su quanto messo in campo da Meloni e dall'esecutivo italiano in campo geopolitico. «Credibilità a livello internazionale e capacità di offrire una visione ad ampio raggio sui flussi migratori col coinvolgimento delle nazioni africani che punti sul loro sviluppo: le nuove linee lanciate con Fratelli d'Italia al governo si dimostrano concrete ed efficaci». Il pensiero va anche al Piano Mattei, che è stato apprezzato dai leader del G7 che si è svolto in Puglia qualche settimana fa. Anche la Lega ha espresso la sua soddisfazione. «Calano gli sbarchi di migranti grazie al grande lavoro del ministro Piantedosi, della Lega e di tutto il centrodestra al governo», ha fatto presente Stefania Pucciarelli, capogruppo in commissione Esteri-Difesa al Senato.

Critiche invece da Alleanza Verdi-Sinistra: «Meno immigrati ma più lager: questa pare la illogica filosofia del governo», hanno tuonato dal partito guidato da Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni.

Va segnalata un'ondata di sbarchi a Lampedusa, come all'inizio di ogni estate. Ora nelll'hotspot dell'isola sono presenti 239 persone.