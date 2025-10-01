Lite tra Speranzon e Bonelli a L'Aria che tira: l'ospite sbotta e lascia il collegamento

Accesa discussione a L'Aria che tira fra Raffaele Speranzon e Angelo Bonelli, con il secondo che, palesemente innervosito, lascia il collegamento. Motivo del diverbio, il piano di pace per Gaza proposto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Un piano di pace che ha riscosso l'approvazione del premier Giorgia Meloni, ma che evidentemente non accontenta certe compagini di sinistra.

Intervistato da un inviato del programma, il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra italiana Angelo Bonelli non appare soddisfatto della proposta di Trump. Anzi. "Io ritengono che qualunque cosa che porti a un cessate il fuoco e che possa risparmiare vite umane è un qualcosa che vada sostenuto. Dopodiché i 20 punti vanno ampiamente analizzati. Penso ad esempio che manca il ruolo dell'Onu. Manca anche un aspetto che riguarda i danni di guerra di distruzione che Israele ha fatto a Gaza. Chi paga tutto ciò?" , ha dichiarato nel corso della diretta.

Bonelli porta poi l'attenzione su un altro punto molto importante, ossia il ritiro delle truppe israeliane dai territori occupati. Chiaramente l'occasione è ottima per prendere ancora una volta di mira il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a suo dire brava nei comizi ma poi poco concreta. " Deve dire agli italiani qualcosa sulle sanzioni di chi ha violato sistematicamente il diritto internazionale" , ha sentenziato il deputato.

A questo punto ha preso la parola Raffaele Speranzon, di Fratelli d'Italia. Non accettando un attacco del genere, il senatore ha subito ribattuto in tono provocatorio: "Stiamo attendendo il piano Bonelli per la pace" . La battuta ha fatto immediatamente inalberare Bonelli, che si è rivolto al conduttore David Parenzo per avere serietà. "La vuole buttare alla trattoria... Io ho parlato seriamente!", ha poi sbottato, attaccando l'avversario politico. " Certo e io l'ho ascoltata. Sono serissimo ", è stata la pacata risposta di Speranzon.

Visibilmente nervoso, Bonelli ha tolto il microfono e salutato lo studio, abbandonando il collegamento.

Io l'ho lasciato parlare, lui invece mi ha interrotto e ora se ne va"

A nulla sono valsi i tentativi di Parenzo di richiamarlo. In trasmissione si è registrato un momento di teso silenzio. ", ha concluso il senatore Speranzon.