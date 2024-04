Lombardia, bocciata la mozione "anti-Ramadan" nelle scuole della Lega

La decisione della scuola Iqbal Masih di Pioltello di chiudere nel giorno di chiusura del Ramadan ha scatenato un acceso dibattito. La problematica ha spinto il ministro Giuseppe Valditara a lavorare sulla limitazione delle chiusure delle scuole per le festività religiose, mentre in Lombardia è stato il giorno della discussione sulla mozione “anti-Ramadan” della Lega. La proposta è stata bocciata con 34 voti contrari e 33 favorevoli, scatenando la furia del Carroccio.

La mozione "Misure a sostegno della continuità didattica" impegnava a Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo al fine di garantire che la normativa statale provveda a regolamentare il tema delle deroghe scolastiche previste dalla L. 27 maggio 1949 n.260 e successive modificazioni, anche al fine di evitare una possibile proliferazione di interruzioni dell'attività didattica, allo scopo di evitare che possano esserci discriminazioni rispetto a tutte le confessioni religiose, prevedendo altresì l'introduzione di adeguati strumenti di monitoraggio in capo alle Regioni. Il testo però non ha trovato l'appoggio della maggioranza del Consiglio regionale, complice la presenza di franchi tiratori.

Come anticipato, la rabbia della Lega è palpabile. Il Carroccio "è l'unica forza che si sta opponendo all'islamizzazione della nostra società e il voto di oggi del Consiglio regionale ne è la riprova" , denunciano Alessandro Corbetta, presidente del gruppo Lega in Regione Lombardia, e il consigliere regionale leghista Davide Caparini. I due salviniani hanno evidenziato che lo stop alle attività didattiche in occasione del giorno della fine del Ramadan ha causato un precedente "unico e molto pericoloso" , ma soprattutto "non previsto dalla normativa vigente che anzi è stata aggirata, adducendo un finto motivo didattico per quella che è una chiusura religiosa a tutti gli effetti" . L'esito del voto di oggi secondo Corbetta e Caparini testimonierebbe che "la Lega oggi rappresenta l'unica forza che si batte per difendere la nostra cultura, i nostri valori e far rispettare le regole a tutti, anche a una scuola" .

Fratelli d'Italia con Chiara Valcepina ha evidenziato che il caso di Pioltello "ha creato molto rumore senza soffermarsi, come spesso accade, sulla reale aderenza ai fatti, strumentalizzando quanto accaduto" .

"ha dato un'ottima dimostrazione di democrazia, pluralismo e rispetto della comunità scolastica e dell'autonomia didattica di Pioltello, bocciando una odiosa mozione della Lega che voleva ancora una volta fomentare l'intolleranza e l'odio"

Di tutt'altro umore la, in brodo di giuggiole il capogruppo dem, per cui il consiglio regionale lombardo