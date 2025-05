"Lui il cellulare può metterlo in modalità aereo...". Così FdI stronca Conte

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo settimane di propaganda da parte delle opposizioni, che hanno sostenuto in coro la tesi secondo la quale il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sia isolata in Europa e fuori dai tavoli che contano, davanti alla realtà non possono fare passi indietro. Quando accaduto sabato a Roma è sotto gli occhi di tutti: la presidente del Consiglio italiana è stata il tramite che ha permesso a Ursula von der Leyen, in rappresentanza dell'Ue, e a JD Vance, in rappresentanza degli Usa, di iniziare una interlocuzione. Ha spiegato la sua assenza in presenza al meeting dei "Volenterosi", che a essere precisi non prevedeva nemmeno la presenza di un esponente dell'Unione europea, ma si è interfacciata con Trump direttamente nelle ultime ore per stabilire e discutere di strategie e diplomazia per raggiungere la pace in Ucraina. E non è nemmeno sfuggito in mondovisione il caloroso abbraccio di Volodymyr Zelensky al premier in piazza San Pietro.

Solo due giorni fa, l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di cui è difficile ricordare qualche risultato in politica estera durante la sua presenza a Palazzo Chigi parlava di " una figuraccia internazionale gravissima " fatta dall'Italia per colpa di Meloni perché " se contraddici te stessa poi ti isolano e rimani lì, nello stesso luogo dove gli altri si riuniscono. Neanche ti chiamano, non contiamo nulla ". Parole che sono state smentite direttamente dall'estero, dal portavoce del governo tedesco, Stefan Kornelius: " Il format della telefonata è stato indicato dagli americani. Rispecchia anche che la presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni ha ottimi rapporti con il presidente americano e può esercitare la sua influenza ". Parole che spazzano via settimane di tentativi di delegittimazione del premier, che nel silenzio ha continuato a lavorare per la diplomaziona e per dare all'Italia il ruolo che merita, senza mai andare a traino di altri.

E Fratelli d'Italia non ha potuto fare a meno sottolineare l'ennesima figuraccia di chi cerca in ogni modo di fare campagna elettorale, anche a scapito del buon nome dell'Italia:

". Un riferimento, non troppo velato, alla frase-slogan di Conte sul fatto che Meloni non venga chiamata. Il partito ha voluto lasciar intendere che se anche Conte spegnesse il telefono nessuno se ne accorgerebbe.