"Con lui molte idee in comune". Ora Mario Balotelli elogia Matteo Salvini

Sembra incredibile, eppure pare proprio che Mario Balotelli abbia rivalutato Matteo Salvini. Nel corso degli anni fra i due non sono mancati attriti e duri botta e risposta. Con ideali e posizioni diametralmente opposte, Balotelli e Salvini non se le sono mandate a dire, arrivando a scontrarsi più e più volte, soprattutto sui social. Eppure, malgrado i trascorsi, ecco che adesso il calciatore sembra aver rivalutato il vicepremier e leader del Carroccio.

È nato l'amore politico?

Nel commentare la situazione politica attuale, con le elezioni europee sempre più vicine, Mario Balotelli ha scritto ai suoi follower: " Non ho mai votato e in passato mi sono scontrato con Matteo ma devo essere sincero abbiamo molte idee in comune ". E, ancora: " Chi segue l'Europa davvero non ama l'Italia".

Incredibile. Siamo passati dagli attacchi social a una condivisione di idee. A quanto pare il giocatore dell'Adana Demirspor non ha guardato il Concertone del Primo Maggio, preferendo piuttosto seguire una diretta di Matteo Salvini, e ciò che ha udito deve essergli piaciuto. Segno che, a prescindere dallo schieramento politico e dagli ideali, può sempre esserci un'apertura al dialogolo. Ed è proprio grazie all'ascolto senza pregiudizi che si possono raggiungere anche delle strade comuni.

Mario Balotelli non ha buoni trascorsi con Matteo Salvini. Basti pensare ai loro scontri sullo Ius Soli, nel 2018, quando il calciatore commentò: "È brutto avere la cittadinanza solo a 18 anni. Non sono un politico, ma penso che la legge debba essere cambiata ", e il leader della Lega rispose: "Caro Mario, lo ius soli non è la priorità mia, né degli italiani. Buon lavoro e divertiti, dietro al pallone" .

Adesso però i tempi sono cambiati. Le dichiarazioni Balotelli hanno sicuramente fatto molto piacere alla Lega, che infatti ha riproposto le sue parole.

Le reazioni

Soddisfazione anche da parte degli elettori della Lega, che hanno accolto con entusiamo i segnali di apertura inviati da Balotelli. " Bravissimo Mario Non è mai tardi per capire chi protegge l'Italia è chi la vuole fallita! Per me sarai sempre il campione" , scrive un utente. " Non è mai tardi per ravvedersi e aiutare chi vuole bene a questo paese ", aggiunge un altro. " Bravo si può sempre cambiare idea! ", commenta un internauta.