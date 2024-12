Luigi Sbarra a gennaio lascia la guida della Cisl

Ascolta ora 00:00 00:00

"A gennaio avvieremo le procedure di consultazione per garantire un ricambio della segreteria generale ricercando la massima unità interna" . Così Luigi Sbarra annuncia, nel corso di un'intervista al quotidiano Avvenire, che dall'inizio del prossimo anno, raggiunti i 65 anni d'età, lascerà la guida della Cisl così come prevede lo statuto del sindacato di cui non chiederà alcuna modifica.

A succedergli dovrebbe essere l’attuale segretaria generale aggiunta Daniela Fumarola, una donna che ha " il profilo giusto - dice Sbarra - per guidare la Cisl per i prossimi anni con responsabilità, autorevolezza, pragmatismo, autonomia dalla politica, concretezza". Il segretario uscente la definisce "bravissima, una donna e una sindacalista straordinaria, ha esperienza, competenza, qualità morali e sindacali di assoluto valore " e auspica che il Consiglio generale del sindacato punti su di lei. Sbarra sottolinea, poi, la coesione e l'unità che ha contraddistinto la sua Cisl, capace di farsi rispettare dagli enti istituzionali e di crescere sia nel privato sia nel pubblico "con oltre 150 mila iscritti in più nell'ultimo quadriennio tra i lavoratori attivi, capace di far scelte impopuliste e coraggiose, come abbiamo fatto in questi anni" . Sbarra rivendica di aver vinto la battaglia per una legge sulla partecipazione dei lavoratori alla vita ed alla gestione delle imprese. "L'emendamento alla legge di bilancio che istituisce un Fondo di 72 milioni di euro per incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale, alla gestione e ai risultati delle imprese, è un fatto importante in coerenza con il progetto di legge della Cisl", spiega augurandosi che l'approvazione della proposta avvenga con un ampio consenso bipartisan.

Dal mondo della politica, in particolare dal centrodestra, arrivano i ringraziamenti a Sbarra per il lavoro svolto in questi anni. "Se oggi la proposta sulla 'partecipazionè dei lavoratori va avanti spedita in commissione Lavoro, dopo le risorse che abbiamo trovato e garantito in legge di Bilancio, lo dobbiamo anche, e soprattutto, grazie a lui", ha detto il presidente della commissione Lavoro della Camera, il meloniano Walter Rizzetto augurandosi che Daniela Fumarola prenda il suo posto. Anche secondo il vicepresidente del Senato, la forzista Licia Ronzulli, ha ringraziato Sbarra "per il grande e costruttivo contributo che, alla guida della Cisl, ha dato alla tutela degli interessi dei lavoratori in Italia ed al mondo delle relazioni industriali " rivelandosi "costruttivo, senza pregiudizi, determinato, ma sempre improntato ad un dialogo costante con il governo per fare davvero gli interessi dei lavoratori" .

"criticando e proponendo allo stesso tempo soluzioni, senza però mai cercare, a differenza degli altri sindacati, il pretesto dello scontro e dell'istigazione alla rivolta sociale"

Secondo la Ronzulli, Sbarra si è confrontato con le istituzioni