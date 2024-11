M5s, il blitz di Grillo su Nova: "Da Francescani a Gesuiti"

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sarà o non ci sarà? Questa è la domanda che molti attivisti del Movimento 5 Stelle si sono fatti sulla possibile presenza di Beppe Grillo a Nova, il processo costituente lanciato da Giuseppe Conte che si chiuderà oggi a Palazzo dei Congressi a Roma. La rottura tra il garante e il leader pentastellato è insanabile, ma c’è chi non esclude un intervento a sorpresa del comico genovese, che nel frattempo ha scelto Whatsapp per lanciare un messaggio.

“Da francescani a gesuiti”: queste le parole di Grillo in uno stato pubblicato sull’applicazione di messaggistica istantanea. Il fondatore del Movimento ha postato l'immagine del "sasso dove posava il capo il serafico padre San Francesco" , come recita la targa che sovrasta la reliquia conservata nella chiesa di San Francesco a Ripa, a Roma. Un segnale inequivocabile della presa d’atto dell’avvenuta trasformazione del M5s, reo di aver perso la sua ispirazione “francescana” e ribelle per sposare, con Giuseppi, un partito tradizionale, esattamente come tutti gli altri.

Oggi del resto potrebbe concludersi la lunga storia d’amore tra il Movimento e Grillo. Alle 15.00 si è chiusa la consultazione online degli iscritti chiamati a esprimersi su una ventina di quesiti che dovrebbero rivoluzionare il Movimento, a cominciare dal ruolo del garante che potrebbe essere eliminato. Ma non solo. Molti temi andranno a toccare le regole del M5s delle origini, basti pensare alla regola dei due mandati: la rivoluzione contiana potrebbe cancellare definitivamente ciò che resta della creatura lanciata dal comico e da Gianroberto Casaleggio.

Grillo può comunque contare sull’appoggio di molti attivisti, come testimoniato dalla contestazione che ha travolto Conte.

“Siete come il Pd, due mandati e a casa”

L’intervento dell’autoproclamato avvocato del popolo è stato interrotto da una ventina di grillini, alcuni dei quali indossavano una maglia con il suo volto e con quello di Casaleggio.l’accusa rivolta a Conte, pronto a tutto per gestire il Movimento senza il disturbo di figure ingombranti.