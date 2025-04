M5S in piazza contro le armi con la tiktoker De Crescenzo e una delegazione del Pd

Ascolta ora 00:00 00:00

Il Movimento 5 Stelle scende in piazza contro il piano di riarmo dell'Unione Europea e punta il dito contro il governo di Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen. In piazza Vittorio, a Roma, i militanti del M5S scandiscono i loro slogan. Tra i più gettonati: "No al riarmo", "Soldi alla sanità e no alle armi" e "Più lavoro meno armi". Non mancano quelli contro la premier Meloni, il ministro della difesa Guido Crosetto e Carlo Calenda. Tra gli slogan più ripetuti dai manifestanti uno scandisce: "Meloni-Calenda, una stessa agenda". Altri manifestanti ripetono lo slogan "Meloni e Crosetto toglietevi l’elmetto".

La critica più pesante è rivolta ai previsti 30 miliardi di spese in nuovi armamenti e la cosiddetta economia di guerra, sottolineando che le risorse per la sanità pubblica scendono e il Servizio sanitario nazionale "rischia il collasso". Ai cittadini italiani, argomentano i pentastellati, "non servono altre armi, altri carri armati, altri missili". Inutile replicare che in un'epoca in cui un paese viene invaso e bombardato senza pietà difendersi con le bandiere della pace sarebbe alquanto difficile. E inutile ricordare, per i corti di memoria, che a dare più soldi alla Difesa è stato proprtio Giuseppe Conte, quando era a Palazzo Chigi. Ma forse se n'è dimenticato (o fa finta di non ricordarlo). "Oggi arriva un no forte e chiaro allo sperpero di 800 miliardi per riarmare l’Europa, una follia", dice Conte alla manifestazione del suo movimento contro il riarmo europeo.

La delegazione del Pd in piazza

Per dire no al riarmo europeo c'è anche un gruppetto di esponenti vip del Pd. Tra i parlamentari presenti il capogruppo al Senato Francesco Boccia , Susanna Camusso, Marco Furfaro, Antonio Misiani, Paolo Giani, Sandro Ruotolo e Marco Tarquinio.

In piazza anche la tiktoker De Crescenzo

"Sono qui come mamma, donna e per lo stop alle armi", dice Rita De Crescenzo, tiktoker napoletana, arrivando alla manifestazione per la pace organizzata a Roma dal Movimento 5 Stelle, per la quale aveva spinto i suoi follower a partecipare. "Quante persone ho mobilitato? Non lo so, non ho mobilitato nulla, siamo tutti qui per dire stop alle armi", aggiunge De Crescenzo, che afferma di non aver "suscitato nessuna polemica", ma di aver "dato un messaggio di positività come sempre sui social, perché do il buon esempio". "Vicinanza particolare con il Movimento 5 Stelle? Con nessuno", dice la tiktoker, che si augura però di incontrare il presidente Giuseppe Conte.

Mulè: "Bandiere della pace sono bandiera bianca di Kiev"

"Bisogna essere, ancora una volta, ortograficamente in senso politico chiari: non si abbandona l'Ucraina al suo destino, non si consegna a una pace purchessia perché dopo oltre tre anni di guerra si è stanchi, non ci si rifugia in una o in più piazze che mentre urlano pace lasciano indifeso un popolo alla mercé di un esercito aggressore, di uno Stato invasore", afferma Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia, durante il suo intervento al Consiglio Nazionale del movimento a Roma. "Altro che bandiera arcobaleno della pace, quelle piazze consegnano agli ucraini unicamente la bandiera bianca ed è quella che appartiene alla viltà e alla codardia, quella del tradimento di valori e ideali, quella dei rinnegati che per convenienza politica voltano le spalle ai diritti inviolabili e inalienabili di un popolo come sanciti dalla Carta dei diritti universali dell'uomo. Avete sbagliato indirizzo amici della sinistra variegata e dei 5stelle: altro che piazza, vi siete smarriti e il navigatore della coscienza dice che siete finiti in Via dell'ignominia…".

Magi: "Piazza di Conte pro Putin"

"Il rischio della piazza del M5S è che sia una piazza pro-Russia e pro-Putin e per la resa dell'Ucraina anziché per una pace giusta", dice il segretario di Più Europa Riccardo Magi, parlando con i giornalisti al tavolo per promuovere il referendum cittadinanza in piazza Torre Argentina a Roma.

"Noi crediamo invece che la resistenza ucraina sia la resistenza europea e che vada sostenuta. Noi siamo per la difesa europea, il federalismo europeo e gli Stati Uniti d'Europa. Su questo vorremo ascoltare parole chiare da Conte e dalla piazza M5S".