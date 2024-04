Il M5s scende in campo per la "gravidanza per altri solidale e altrustica"

I pentastellati scendono in campo per la "gravidanza per altri solidale e altruistica" . Il M5S, su iniziativa dei senatori Mariolina Castellone, Stefano Patuanelli e Alessandra Maiorino, ha presentato in Senato un disegno di legge per regolamentare anche in Italia la cosiddetta "gpa".

Il vicepresidente del Senato Patuanelli, insieme a Castellone e Maiorino, capogruppo e vicecapogruppo dei grillini, illustreranno nel corso di una conferenza stampa che si terrà domani mattina a palazzo Madama il loro disegno di legge volto a "garantire una tutela piena ed effettiva delle scelte riproduttive di ogni individuo, evitando inoltre i rischi connessi alle pratiche 'low cost' o a trattamenti non autorizzati". Secondo i promotori, la gpa a solidale e altruistica è già regolamentata per legge in molti Paesi europei (e non solo) e, pertanto, "è fondamentale - sostengono i senatori grillini - dare applicazione in Italia a quanto sancito all'articolo 2 della nostra Carta costituzionale rispetto al diritto all'autodeterminazione". La proposta di legge del M5S prevede anche una modifica dell'articolo 600 del codice penale "estendendo la punibilità a chi costringe qualcuno a portare avanti una gravidanza per altri". ​A discutere con Castellone e Maiorino, ci saranno la dottoressa Maria Sole Giardini, la consigliera dell'Associazione Luca Coscioni e avvocato Francesca Re, la dottoressa Federica Salamino, co-fondatrice e presidente dell'Associazione Fecondascelta.

