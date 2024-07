“Mademoiselle, quando stacchi?". L’imbarazzante fuorionda di Giuliano Amato

Ascolta ora 00:00 00:00

Il "Dottor Sottile" torna a fare parlare di sé e questa volta la politica c’entra ben poco. Ospite a Sky Tg24, Giuliano Amato, l’ottantaseienne con il curriculum politico più lungo e forse prestigioso d’Italia, è il protagonista di un fuorionda imbarazzante con la giornalista e conduttrice di “Start”, Giovanna Pancheri. I dossier sul tavolo sono tutto tranne che imbarazzanti: dalla politica internazionale a quella italiana, passando per temi più importanti dell’Europa e della finanza.

Terminato l’intervento dell’uomo che ha attraversato Prima e Seconda Repubblica da protagonista, ecco che arrivano i primi guai. "Ci fermiamo per una breve pausa e poi torniamo" , annuncia al pubblico la Pancheri. L’ex presidente del Consiglio intervenuto nel corso dell’edizione del mattino e, probabilmente convinto che il suo microfono fosse ormai spento, si rivolge alla conduttrice con tono disteso: "Allora mademoiselle… quando stacchi?" , ha chiesto senza filtri. Gelo in studio. “Siamo ancora in onda…”, balbetta la giornalista visibilmente imbarazzata e consapevole che i microfoni di entrambi fossero ancora aperti. Passano secondi di un silenzio assordante. La conduttrice di Start, la trasmissione di approfondimento politico, si guarda intorno, aspettando un cenno dalla regia che tarda ad arrivare.

La replica dell’ex giudice della Corte Costituzionale è un esempio perfetto di freddezza e nonchalance. "Siamo ancora in onda? ", domanda ancora Amato, imperturbabile. La Pancheri si ricompone subito e con grade stile risponde a tono: “Adesso glielo dico - prova a riprendere il filo del discorso il volto di Sky - appena c’è la pubblicità” . E con una replica che denota una professionalità indiscussa riesce a concludere: “Comunque venerdì... ultima puntata, lo diciamo anche ai telespettatori” .

Il video, ripreso dalla puntata della trasmissione, è diventato subito virale scatenando una raffica di commenti sui social. "Sentito in diretta, da un ex presidente della Corte Costituzionale, ex presidente del consiglio, ex di mille altre cose, è ancora più vergognoso" , ha digitato un utente.

“Ipotesi amato”

"Se fosse stato di destra, ci sarebbero state urla di indignazione. Le femministe si sarebbero fatte sentire"

Altri, provano a buttarla in politica., scherza un utente., evidenzia il doppiopesismo un altro.