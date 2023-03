"Mai senza il posacenere da borsa". L'ideona della sardina per evitare il termovalorizzatore

"Il termovalorizzatore va bene solo come extrema ratio". Come soluzione ultima e non auspicabile. Smarcandosi dalla linea ufficiale del Pd - favorevole all'inceneritore nella Capitale - l'ex sardina Jasmine Cristallo si è ritrovata a rappresentare la schiera dei dem dubbiosi. Il punto è che l'attivista calabrese vicina a Elly Schlein sta perorando questa causa con argomentazioni non troppo convincenti e in alcuni casi persino surreali. Una di queste l'ha riportata il Corriere, raccogliendo il parere della Cristallo sulla necessità di realizzare o meno la grande opera nell'Urbe.

"A Roma non funziona bene la raccolta differenziata. A Catanzaro, dove funziona bene, non c'è bisogno del termovalorizzatore", ha affermato l'esponente politica calabrese, approntando un paragone destinato a far strabuzzare gli occhi. L'accostamento tra il capoluogo di regione (circa 90mila abitanti) e la Capitale (che di abitanti ne ha 2,8 milioni) non sembra in effetti tra i più calzanti. Cristallo ha quindi sostenuto che la realizzazione dell'inceneritore potrebbe essere evitata se ciascuno facesse la propria parte con la differenziata. Ed è sul punto che l'attivista - già ideatrice della protesta dei balconi - ha dato il meglio (o il peggio, fate voi).

Con una personalissima chiosa, l'ex sardina ha infatti partorito un'ideona. " Se ciascuno differenziasse, come faccio io, che non esco mai senza il posacenere da borsa... siamo sicuri che non si potrebbe fare a meno del termovalorizzatore? ", ha affermato Jasmine, come riporta il Corriere. Eh certo: perché gli esperti che da anni si interrogano sul tema non ci hanno mai pensato? Con tutto il rispetto, il ragionamento ci sembra a dir poco semplicistico e lo si intuisce considerando i numeri monstre della spazzatura romana. La Capitale, infatti, da sola complessivamente produce 1 milione e 600 mila tonnellate l'anno di immondizia e 900mila tonnellate ogni anno vengono inviate a impianti di smaltimento come gli inceneritori e le discariche.

Solo il 46% dei rifiuti è rappresentato dalla differenziata e in questo senso sì, sarebbe auspicabile una svolta più virtuosa in tal senso per invertire la rotta. Ma a fronte di numeri così importanti fa sorridere la surreale menzione del posacenere tascabile. " Tutto sta nel fare la propria parte, il termovalorizzatore va bene solo come extrema ratio. Prenda me: può succedermi di tutto, ma mai, e dico mai, che sia uscita di casa senza portare appresso il posacenere da borsa! ", ha detto Cristallo al quotidiano di via Solferino.

Nei giorni scorsi, con altrettanta schiettezza, l'ex sardina aveva parlato del proprio partito svelando come tra i dem si fosse aperto un dibattito sull'opportunità di inviare armi in Ucraina. Chissà che ora anche sul termovalorizzatore non si faccia strada una nuova linea di pensiero.