"Mai stato politico di professione". Amato surreale, cosa ha detto in tv

Una vita trascorsa in politica. Nei partiti di sinistra e nelle istituzioni, ai più alti livelli e sulle più prestigiose poltrone. Deputato, senatore, più volte ministro, presidente del consiglio e infine presidente della Corte costituzionale: Giuliano Amato è stato tutto questo. Eppure il diretto interessato assicura oggi di non essere mai stato un politico di professione. E i decenni trascorsi in Parlamento? Caspita, come vola il tempo: l'84enne ex ministro ed ex premier non dev'essersene accorto. A differenza degli italiani, che ancora ricordano il prelievo forzoso dai conti correnti avvenuto durante il governo Amato nel 1992.

Amato: "Mai stato politico di professione"

Intervenendo oggi su La7, il costituzionalista ha commentato con un certo distacco le zuffe degli attuali politici. Ed è proprio così che ha fatto scattare la propria surreale osservazione. " Io non sono mai stato un politico di professione. Mi ricordo che nel 1983 entrai in Parlamento con questo in testa: dopo aver studiato quelle cose per anni da fuori, andavo a vedere com'erano da dentro. In fondo non ho mai cambiato questo atteggiamento ", ha affermato a L'Aria che tira. In realtà, il giurista torinese ha fatto più che un giro d'osservazione nelle stanze dei bottoni, nelle quali è rimasto per anni e anni. Da quel lontano 1983 in poi.

Il curriculum politico di Giuliano Amato

Cresciuto politicamente nel partito socialista, Amato è stato deputato dal 1983 al 1994 con il Psi, quindi - con L'Ulivo - senatore dal 2001 al 2006 e nuovamente deputato dal 2006 al 2008. Ha ricoperto le cariche di segretario del Consiglio dei ministri (nei governi Craxi I e Craxi II, 1983-1987), di vicepresidente del Consiglio (1987-1988) e ministro del tesoro (1987-1989). Fu presidente del Consiglio (governo Amato I, 1992-1993), presidente dell'Agcm (1994-1997), ministro per le riforme istituzionali (1998-1999), nuovamente ministro del tesoro (1999-2000) e ancora premier (governo Amato II, 2000-2001). Infine ministro dell'interno (nel governo Prodi II, 2006-2008). La domanda sorge spontanea: in che senso l'esimio professore non è " mai stato un politico di professione "?

