"Voti leggi vergognose", "Sei patetico". Scontro tra Di Maio e Civati nel 2014

Il primo lo abbiamo rivisto proprio recentemente in televisione dopo oltre un anno di assenza; l'altro è invece pressoché sparito dal dibattito pubblico attivo. Stiamo parlando di Luigi Di Maio e Giuseppe Civati, autori di uno tra i più grandi diverbi televisivi a cui si è assistito negli ultimi dieci anni tra due esponenti politici. Siamo al 21 maggio 2014, vigilia imminente delle elezioni europee che verranno stravinte dal Partito Democratico di Matteo Renzi, a L'aria che tira. La sera prima, sempre su La7, Alessandro Di Battista si era scagliato pesantemente contro Civati, affermando: " La mafia è cambiata, non è più quella della lupara, ma è quella del compromesso. La mafia è Civati che è costretto a restare in un partito che non gli piace, perché ha pagato 35mila euro al Pd in campagna elettorale e quindi è costretto a fare un compromesso ". Il deputato dem, la mattina successiva, non si fa scappare l'occasione di rinfacciare questa accusa all'altro grillino.

" Di Battista ha detto che rappresento la mafia e che ho comprato un seggio in Parlamento, è una cosa gravissima. La mafia è una cosa seria. Mi sento estraneo a questo linguaggio - sottolinea Civati -. Se lo querelo, gli porto via la casa. Non lo faccio perché sono gentile ". Di Maio, dal canto suo, prova a difendere il collega pentastellato, ma il suo interlocutore risponde prontamente: " Siete patetici, state difendendo cose indifendibili. Di Battista si è pure scusato, mi ha mandato un sms ". L'allora leader in pectore del Movimento Cinque Stelle, a questo punto, va al contrattacco: " Lo hai detto tu che hai pagato soldi per stare in lista. C'è una tua dichiarazione ". L'ex candidato a segretario del Pd cerca di spiegare la situazione: " Voi avete detto che voglio rimanere a tutti i costi nel mio seggio al Parlamento, ma non ha alcun senso perché se io andassi via, evidentemente non dovrei dare il contributo al partito ".