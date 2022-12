"Nemmeno uno stagista...". Sberla europea contro Di Maio

Non c'è pace per Luigi Di Maio che, dopo la sua candidatura a inviato speciale Ue nel Golfo Persico, continua a incassare sberle ovunque si volti. Dopo le perplessità espresse dal quotidiano francese Le Monde, che aveva giudicato come poco seria la proposta del suo nome, e le dichiarazioni impietose del capo del Centro di ricerca sulle politiche pubbliche di Dubai Mohammed Baharoon, il quale aveva addirittura parlato di " senso dell'umorismo europeo ", arriva adesso l'interrogazione di tre eurodeputati al Consiglio Ue.

Insomma, nessuno sembra proprio volere l'ex grillino come rappresentante in trasferta nel golfo dell'oceano Indiano. Ieri, lunedì 5 dicembre, gli eurodeputati Piernicola Pedicini, Ignazio Corrao e Rosa D'Amato (i primi due di Verdi/Alleanza Libera Europea, la terza del Movimento 5 Stelle) si sono rivolti al Consiglio dell'Unione europea per chidere spiegazioni in merito alla candidatura di Di Maio. E non finisce qui. Pare infatti che l'interrogazione presentata dal trio abbia riscosso un discreto successo, specie fra le fila di Verdi, Socialisti, Gruppo Misto e Liberali.

La domanda dei tre eurodeputati è piuttosto semplice. Pedicini, Corrao e D'Amato si chiedono su che basi il nome di Luigi Di Maio possa essere ritenuto adatto a ricoprire un ruolo di rappresentanza. Le parole degli eurodeputati sono alquanto dure: " Perché una persona come Di Maio, che avrebbe a malapena i titoli per uno stage, dovrebbe rappresentarci in un'area strategica come quella del Golfo? ".

Considerate le polemiche scaturite a seguito della proposta di Luigi Di Maio, Josep Borrell, l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, ha deciso di lavarsene le mani, lasciando la decisione al Consiglio.

Piernicola Pedicini, tuttavia, davvero non capisce cosa abbia portato alla scelta dell'ex Movimento 5 Stelle, e parla di " nome sprovvisto di credibilità, titolo di studio e competenze specifiche ". Non pago, l'eurodeputato arriva a parlare di "ragioni di bottega" , " un patto da Prima Repubblica, probabilmente il prezzo pagato per il tentativo, miseramente fallito, di affossare Conte e il M5S ".

Con simili argomentazioni, l'ex ministro degli Affari esteri è stato praticamente colpito e affondato. " Senza alcun requisito, l'ex capo grillino si potrebbe ritrovare a scalzare candidati che, a differenza sua, vantano lauree, titoli, competenze acquisite sul campo, conoscenza delle lingue straniere e anni di esperienze diplomatiche ", ha poi continuato ad attaccare Piernicola Pedicini, come riportato dalle agenzie di stampa.