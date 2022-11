"Inglese da debuttante...". L'imbarazzo dei diplomatici su Di Maio

Anche a Bruxelles iniziano a serpeggiare dubbi e perplessità sulla possibile nomina di Luigi Di Maio come inviato speciale dell'Unione europea nel Golfo Persico. Si tratta di una opzione sul tavolo che però non è stata ancora ufficializzata. Sono bastate comunque delle semplici voci per far storcere il naso a qualche esponente dell'Ue tanto che, stando a quanto appreso e riportato da Le Monde, l'ipotesi sta sollevando una serie di " dubbi " a Bruxelles. L'incarico all'ex ministro degli Esteri ora è da considerare in bilico?

Le perplessità su Di Maio

Il quotidiano tiene a sottolineare che una decisione formale non è stata ancora adottata e che ci sono diverse titubanze sulle questioni che l'ex grillino sarebbe chiamato ad affrontare in prima persona. Infatti un diplomatico citato in forma anonima ha fatto notare che " le sue competenze, soprattutto la sua conoscenza da debuttante dell'inglese e la sua scarsa esperienza nel Golfo, rendono curiosa questa scelta ".

Dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) vogliono rimarcare che " non è stata presa alcuna decisione ", motivo per cui ogni indiscrezione viene bollata come " pura speculazione ". Nella divisione Medio Oriente l'atmosfera si sarebbe " resa tesa " in merito all'argomento. " Sembra che Di Maio abbia fatto un colloquio molto buono ", fa sapere una fonte. L'opzione Di Maio " ha creato una grande sorpresa " ma, afferma un ex dirigente italiano del settore energetico, " non cambierà molto " perché " gli Stati produttori continueranno a trattate con le compagnie nazionale ".

Il "no" del governo italiano

Sulla vicenda si è subito palesata la contrarietà del governo italiano. Nello specifico Forza Italia e Lega si sono mostrati molto ostili alla possibile nomina di Luigi Di Maio. La selezione per l'incarico di inviato speciale Ue nel Golfo Persico è ormai giunta alle fasi finali della discussione e non rimane molto tempo, ma il centrodestra vuole mettere le cose in chiaro e fare chiarezza sull'ipotetico ruolo dell'ex titolare della Farnesina.

Per Antonio Tajani, ministro degli Esteri, l'indicazione di Di Maio sarebbe avvenuta a opera del governo guidato da Mario Draghi: " Non è la proposta di questo governo, ma di quello precedente ". Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia, ritiene che l'attuale esecutivo di Giorgia Meloni non possa sostenere la sua candidatura e ha evocato anche profili di carattere giuridico che andrebbero esaminati: " Non ci sarebbe soltanto un gigantesco conflitto di interesse a carico di Di Maio, ma anche un evidente coinvolgimento di organismi comunitari in discutibili condotte che non possono servire per la ricollocazione di un disoccupato della politica ".