"Mancanza di rispetto: dileggiare la cronista peggio dell’aggressione"

Daniela Vergara è una volto celebre della Rai. Ci ha passato una vita. Tg3, Tg2, inviata, quirinalista. Conosce bene Romano Prodi.

Ha visto il video nel quale Prodi risponde in modo molto brusco alla domanda di una giornalista di Mediaset? Cosa ne pensa?

«Sì, l'ho visto. Mi ha molto impressionato per diversi motivi. Io so che Prodi è una persona gentile, che conosce bene la politica e conosce bene la sua parte politica. È stato presidente del Consiglio per tanto tempo. Ti colpisce e ti stupisce ascoltare una persona del suo stile che pronuncia quelle parole. Ha detto: Ma cosa cavolo mi chiede? e poi ha aggiunto: Ma lei ce l'ha il senso della storia?».

Come si spiega questo scatto?

«Secondo me lui non si aspettava la domanda. Poi ha fatto finta di non averla capita. Cioè di non aver capito che la giornalista non gli stava ponendo una domanda storica ma una domanda politica».

Già, la giornalista si limitava a chiedere il parere su una polemica sollevata dalla presidente del Consiglio. Non c'era proprio niente di straordinario in quella domanda.

«Niente di straordinario. Era una domanda che sollevava un problema intorno al quale da diversi giorni ruota tutta la polemica politica e giornalistica in Italia».

Prodi ha detto che questo tipo di giornalismo è un modo squallido di fare politica

«Io non userò il termine squallido. Però anche le non risposte sono un modo di fare politica. Oltretutto io so che i nostri politici, e anche Prodi, hanno tutte le capacità dialettiche che permettono loro di rispondere senza dire nientenon sarebbe la prima volta. Se lo avesse fatto ne sarebbe uscito bene».

Ha sentito quando per mettere alla berlina la giornalista ha scimmiottato una parlata da bambina scemotta e lamentosa?

«Lì non è una questione di stile. È una questione ancora più grave: di rispetto. Il rispetto lo devi a tutti chiunque tu sia o pensi di essere».

A lei è mai capitato nella sua carriera di trovarsi di fronte a una reazione molto aggressiva di un uomo potente?

«Un paio di episodi. Ma non glieli racconto».

Se fosse vero, come pare che sia vero, che addirittura Prodi ha tirato i capelli alla giornalista, non si potrebbe parlare addirittura di un atteggiamento aggressivo nei confronti di una donna?

«L'aggressione comunque c'è. Forse è peggio di una aggressione. Il dileggio è peggio dell'aggressione. È insopportabile. Se poi davvero le ha tirato i capelli, e se ci sono i testimoni o i filmati che lo provano, spero che la federazione della stampa intervenga».

I politici italiani si stanno abituando a immaginare che i giornalisti siano solo dei loro strumenti e non dei critici?

«Sì. Un po' per colpa dei giornalisti perché alcuni di loro - molti o pochi, decida lei - hanno abdicato al loro ruolo. Sono diventati funzionali alla politicizzazione».

Se lo immagina Aldo Moro che prende in giro un giovane Bruno Vespa, o Nuccio Fava?

«No, è fuori da ogni possibilità di fantasia».

Massimo Giannini, di Repubblica, ha scritto: «È stata una lezione di Prodi ai poveri sicari del giornalismo di regime». Cosa ci dice questo commento.

«Ci dice che c'è un atteggiamento prevenuto. Se tu sei a favore di Prodi, qualunque cosa lui dica, tu commenti: Bravo. Qualunque cosa ascolti che danneggi Prodi, tu commenti: Sicari».

Lei pensa che Prodi farebbe bene a chiedere scusa?

«Prodi ha un'età, una coscienza, una consapevolezza e una esperienza tali da consigliargli la cosa giusta da fare. So che intorno a lui ci sono molti che glielo sconsigliano. Ma lui, forse, è superiore».

Ma Prodi a chi voleva darla questa lezione?

«(Sorride) A Elly Schlein».