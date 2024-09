Si muove il Comitato di sicurezza, daspo per la Boccia: interdetto accesso alla Camera

Ascolta ora 00:00 00:00

Maria Rosaria Boccia non potrà più entrare alla Camera dei deputati. Così è stato stabilito dalla Commissione sicurezza di Montecitorio: all'imprenditrice al centro del caso Sangiuliano è stato infatti inibito l'ingresso nella sede parlamentare dopo la divulgazione dei video da lei realizzati con gli occhiali-smart, immagini poi pubblicate sui social. Stando a quanto appreso da Adnkronos, l'organismo composto dal vicepresidente della Camera, Andrea Costa e dai tre deputati questori, Benvenuto, Trancassini e Scerra, ha votato all'unanimità la sospensione dei permessi d'ingresso per la Boccia, "colpevole" di aver prodotto video senza autorizzazione all'interno della Camera. Tecnicamente la sospensione dei permessi di accesso è una sanzione senza scadenza, rivedibile solo con una eventuale nuova deliberazione del comitato.

Alla luce della violazione della regola che vieta l'effettuazione e la diffusione di foto e video senza autorizzazione, il Comitato per la sicurezza di Montecitorio, presieduto da Sergio Costa, ha stabilito, sulla scorta di precedenti analoghi, " di interdire l'accesso alle sedi della Camera dei deputati alla Signora Maria Rosaria Boccia, fino a diversa deliberazione degli organi competenti. Si precisa che nel caso in oggetto la violazione ha riguardato siti particolarmente sensibili, tra cui la Galleria dei Presidenti e il Transatlantico ". Così ciene spiegato in una nota ufficiale di Montecitorio.

Tra l'altro sarebbero una ventina gli ingressi a Montecitorio, tra il 2023 e il 2024, con le immagini dall'interno degli spazi della Camera dei Deputati che sui social figurerebbero già dallo scorso anno. Secondo l'Adnkronos la presenza a Montecitorio dell'imprenditrice, risulta in particolare legata alla sua appartenenza a due intergruppi parlamentari. Quello sulla dieta mediterranea, fondato a dicembre del 2023, presieduto dalla deputata di Fdi Marta Schifone, che conta una cinquantina di adesioni, tra cui lo stesso ministro dell'agricoltura Francesco Lollobrigida e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato.