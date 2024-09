Maria Rosaria Boccia posta ancora: "Ricatto? Non mio, ma da chi occupa i palazzi del potere"

Ascolta ora 00:00 00:00

Gennaro Sangiuliano ha rilasciato una lunga intervista al direttore del Tg1, Gian Marco Chiocci, spiegando nei dettagli la sua posizione sul caso che si è creato attorno alla figura di Maria Rosaria Boccia. Il ministro della Cultura ha ribadito che " mai un euro del ministero è stato speso per la dottoressa Boccia " e ha rivelato di aver " rassegnato le dimissioni nelle mani del premier che le ha respinte ". Ha ammesso di aver avuto una relazione con la donna ma ha anche dichiarato: " Non sono ricattabile ". La reazione dell'imprenditrice, che ha abituato a repliche istantanee non appena in tv si parli di lei, stavolta è arrivata a distanza di quasi un giorno, con un post recante una sua immagine sorridente.

Dopo aver rivendicato di aver mantenuto un " silenzio stampa " per rispetto delle istituzioni, dice di aver iniziato a parlare " quando il vaso delle menzogne era ormai colmo ", limitandosi " a contestare le falsità per difendere la verità ". Si difende dalle accuse di aver messo sotto ricatto un ministro della Repubblica e rilancia: " Non sono io ad aver creato il ricatto. Sono coloro che occupano i palazzi del potere ad esercitarlo ". Sostiene che è stato il "potere" ad aver spinto Sangiuliano a rassegnare le dimissioni " per poi respingerle, all’interno di una strategia cinica volta a tenere in ostaggio la cultura italiana ".

Sostiene di non essere lei a esercitare ricatti e pressioni ma " altri hanno sfruttato con mentalità meschina una vicenda umana che sta avendo ripercussioni dolorose su di me ". E rivendica la sua azione come difesa della propria " dignità " e del suo " modo di essere donna ". Passa all'attacco, dice di essere " stata ingannata " ma non permetterà che la sua " storia venga strumentalizzata " da " un potere tirannico ". Respinge qualunque soprannome e definizione le sia stato attribuito dalla stampa ma, conclude, " chi ha davvero fatto gossip: io, lui, o 'l’altra persona', sfruttando un momento strategico per il Paese? ". Nel suo lungo comunicato affidato ai social, Boccia non fa nomi, parla genericamente di "potere" e di "altra persona".

Stando a quanto rivela il sito Dagospia, l'imprenditrice nella giornata di oggi dovrebbe rilasciare un'alla Stampa e una a Luca Telese a In Onda, il programma che il giornalista conduce su La7.