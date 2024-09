Mario Draghi ospite di Marina Berlusconi a Milano: i dettagli dell'incontro

Ascolta ora 00:00 00:00

In questa sua lunga settimana, tra i vari incontri a Bruxelles e Milano, Mario Draghi sarebbe stato anche ospite di Marina Berlusconi nella sua abitazione nel capoluogo lombardo. Lo riferisce l'agenzia Ansa, secondo quanto ha avuto modo di apprendere, parlando di un faccia a faccia avvenuto lo scorso mercoledì 11 settembre. L'ex presidente del Consiglio, che soltanto due giorni prima aveva illustrato a Bruxelles il suo rapporto sulla competitività nell'Unione Europea presentandolo al fianco di Ursula von der Leyen, sarebbe stato visto uscire da casa Berlusconi a bordo di un'autovettura nel primo pomeriggio di quarantotto ore fa. Poco dopo, poi, è stato visto uscire anche Gianni Letta.

Non è ancora ben chiaro di che cosa i due abbiano discusso dentro l'abitazione privata milanese della figlia primogenita di Silvio Berlusconi. In ogni caso, la visita di Draghi avviene in un momento sicuramente cruciale per il nostro Paese, dove saranno importanti le prossime imminenti decisioni politiche in vista della legge di bilancio che potranno significare influenzare significativamente l'andamento economico dell'Italia e (indirettamente) della stessa Europa. Un incontro che si presenta, quindi, come un momento per riflettere sulle implicazioni delle politiche economiche e su come anche il settore privato possa giocare un proprio ruolo nella crescita e nello sviluppo. La contemporanea presenza di Letta suggerirebbe inoltre la rilevanza di questo colloquio, con una discussione che potrebbe avere coperto argomenti di ampia portata e importanza.

Dopo la presentazione del report sulla competitività in Europa tenuta nella capitale belga, l'ex governatore di Bankitalia e della Banca Centrale Europea si era recato all'evento "Il Tempo delle Donne" alla Triennale di Milano e, intervistato dal direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, aveva sostanzialmente ribadito quello che aveva sostenuto tre giorni prima, invitando la comunità europea ad avere " una comunità di vedute " in modo tale da " essere indipendenti ". Anche se lui è pienamente consapevole che " ci voglia molto tempo e, se uno guarda alla situazione dei vari governi attuali in Europa, la trova scoraggiante anche perché sono molto deboli e prendere grandi decisioni è difficile ".

L'ultima volta che Marina Berlusconi si era espressa pubblicamente sulla figura di Mario Draghi era stata nel novembre del 2021. Era un periodo in cui anche la seconda fase del Covid stava ormai ufficialmente per terminare e la presidente di Fininvest affermava questo sul nuovo capo del governo che era subentrato a Palazzo Chigi al Conte 2 nove mesi prima: " Ha restituito il giusto peso a valori come serietà, autorevolezza, europeismo - disse in una conversazione con il quotidiano di via Solferino -. Con lui ci siamo liberati di molti apprendisti stregoni e siamo tornati all'etica della competenza ".

Del resto anche lo stesso Cavaliere ha sempre storicamente tenuto molto in considerazione la figura dell'ex premier, avendolo proposto prima come governatore della Banca d'Italia e poi come presidente della Bce, fino a votare la fiducia al suo esecutivo semi-tecnico presieduto dal febbraio 2021 all'agosto 2022.