La donna rimasta vicina a Berlusconi fino alla fine: chi è Marta Fascina

L'amore ha sempre circondato la vita di Silvio Berlusconi e, anche nel momento della sua morte, non è mancata la presenza della sua compagna, che è sempre rimasta al suo fianco in questi difficilissimi mesi della malattia: Marta Fascina. La deputata era fidanzata con il Cavaliere da tre anni e non lo ha mai lasciato solo nel corso di questo complicato periodo durante il quale il leader di Forza Italia ha dovuto affrontare diversi ricoveri all'ospedale San Raffaele. Del resto l'unione che nel marzo 2022 ha suggellato la storia d'amore - con una cerimonia privata a Villa Gernetto - è stata la dimostrazione dell'affetto reciproco tra Berlusconi e Fascina.

La carriera di Marta Fascina

Marta Fascina è nata il 9 gennaio 1990 a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, anche se cresce a Portici, nell'hinterland di Napoli. Successivamente si trasferisce proprio nel capoluogo campano e, una volta terminate le scuole superiori, si laurea in Lettere e Filosofia presso l'Università degli Studi La Sapienza di Roma. Dopo la laurea diventa giornalista, collaborando con diverse testate di informazione e ricoprendo il ruolo di addetta stampa. Si trasferisce poi a Milano quando viene poi chiamata a svolgere il ruolo di comunicazione e specialista delle relazioni pubbliche per l'ufficio stampa del Milan, squadra di cui è tifosa.

Aderisce al Popolo della Libertà e alle elezioni comunali del 2013 viene candidata al consiglio comunale di Portici. Il 16 novembre successivo, con la sospensione delle attività del PdL, aderisce alla rinata Forza Italia. Alle elezioni politiche del 2018, su iniziativa proprio di Silvio Berlusconi, viene candidata ed eletta alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Campania 1 - 01 tra le liste di Forza Italia. Durante la XVIII legislatura è componente e segretaria della 4ª Commissione Difesa di Montecitorio. In questi anni riesce a ritagliarsi un ruolo sempre più apicale all'interno di FI, partecipando, al fianco di Berlusconi, a diversi vertici del partito.