"Schlein o Bonaccini? Non f***e nulla a nessuno". Mastella affossa il Pd

Un Partito democratico allo sbando, senza identità e impegnato esclusivamente a gestire le lotte interne, delle quali agli elettori non interessa nulla: questa la "fotografia" scattata da Clemente Mastella durante un intervista concessa a Il Fatto Qutidiano.

Lo storico esponente della Democrazia cristiana non usa giri di parole per affossare i dem. "Lo votano ancora per inerzia pochi intellettuali, non ci sono più persone al seguito" , dice, sicuro del fatto suo, anche per dare un'interpretazione dell'ultima pesante sconfitta elettorale.

Alla base di questo insuccesso c'è anche una forte componente di instabilità, a causa del fatto che le anime politiche confluite all'interno del Pd non si siano mai effettivamente amalgamate. "L'alambicco ha distillato un prodotto che non si è mai mescolato. I cattolici democratici e gli ex comunisti sono rimasti ostili gli uni verso gli altri" , rivela al giornalista il sindaco di Benevento. "Quando avevi alla guida del partito uno della Ditta, come Bersani, gli altri gli facevano la guerra e lo mandavano a casa, oppure succedeva il contrario" , aggiunge.

Manca il collante con la base degli elettori e c'è una ricerca spasmodica del potere fine a se stessa, spiega ancora Mastella. "Il Partito democratico ha avuto una deriva dorotea. Ora non ci sono neanche più le sezioni, non c'è vitalità, non c'è nulla: è abbandonato alla decadenza morale e politica" , precisa l'esponente di Noi Di Centro, "guardi il caso Qatar. C'è stata una gestione terribile e l'unico collante è il potere. Il potere per il potere".

Non solo. Per mantenere questo potere i dem non si sono mai fatti alcuno scrupolo ad accettare la "corte" di schieramenti in teoria ben distanti dal punto di vista politico. "Hanno stretto patti con chiunque. E facevano pure i moralisti dei miei stivali" , affonda ancora l'ex rappresentante democristiano. "Oltretutto sono incapaci a livello strategico, non sanno poggiare l'orecchio per terra per capire dove va lo zoccolo del cavallo" . Peggio ancora, secondo Mastella, i rappresentanti dem "pensano di essere pastori ma sono pecore. Capi pecore, più che capi bastone. Una classe dirigente modesta".