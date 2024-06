Meloni: "A mancare di rispetto a Mattarella è la sinistra"

Ci tiene a smorzare i toni, Giorgia Meloni. Dopo un 2 giugno passato a discutere delle polemiche per le parole della Lega su Sergio Mattarella e per l’ipotesi di dimissioni avanzata da Claudio Borghi. Le frasi di Salvini? “Siamo in campagna elettorale, è abbastanza normale”, ma “sono stata contenta che abbia chiarito”. Ma a preoccuparla, più che altro, è il tentativo di certa sinistra di tirare il Capo dello Stato “nell'agone della politica, di raccontare di presunte divergenze con il governo”. Le opposizioni, dice, "continuano a trincerarsi dietro la difesa del Capo dello Stato, i cui poteri non sono stati toccati, e nel fare questo, secondo me, mancano anche di rispetto al Presidente della Repubblica, che non dovrebbe essere tirato in queste beghe politiche per la debolezza dei partiti".

La campagna per le Europee

L’intervista rilasciata a Quarta Repubblica, che andrà in onda stasera, è una delle ultime tappe prima della chiusura della campagna elettorale per le Europee. Una campagna che Meloni, forse per la prima volta da quando guida FdI, non ha portato avanti girando l’Italia come forse avrebbe voluto. "Avevo promesso che non avrei tolto un minuto all'attività di governo - spiega il premier - e non ho tolto un minuto”. Se si esclude, ovviamente, il comizio con cui sabato sera ha condito l’evento conclusivo di Fratelli d’Italia a Piazza del Popolo. “Penso che la gente - ragiona Meloni - alla fine ti debba giudicare più per quello che fai che per quello che dici nei comizi, no? E quindi penso che sia anche il modo migliore per chiedere ai cittadini che cosa pensano di questo lavoro".

Dal premierato a Giovanni Toti

La leader del centrodestra guarda a Bruxelles ma tenendo alta l’attenzione a Roma. Il governo è solido, lo ripete spesso, e le riforme promesse (premierato, autonomia, giustizia) sono state avviate. Sulla separazione delle carriere Meloni è convinta "che ci sia la maggioranza e forse in questo caso una maggioranza più ampia” del solo perimetro del centrodestra. Sull’elezione diretta del premier, qualora si arrivasse a referendum, non sarebbe “su di me” ma per garantire un governo solido con mandato popolare all’Italia. Dunque non farà "l'errore di Renzi". E anche su Giovanni Toti, che domani affronta la mozione di sfiducia dopo l'arresto, la maggioranza tiene e il governatore non sembra intenzionato a dimettersi: sarà lui a valutare il da farse, dice la premier, il che significa "valutare la capacità di governo e valutare anche in coscienza se, come lui dice, è innocente. Far dimettere un uomo che è stato scelto dai cittadini perché viene accusato di una cosa che è falsa è una mancanza di rispetto verso i cittadini, mentre se la cosa non fosse falsa sarebbe una mancanza di rispetto verso i cittadini non dimettersi".

Le polemiche Lega-Mattarella

La situazione politica, tuttavia, resta delicata. Per questo c’è da evitare scossoni extra, che in campagna elettorale - come riconosce anche Meloni - sono “abbastanza normali”. Soprattutto se a sinistra non si perde l’occasione per ricamare su certe incomprensioni. L’importante è ricucire, appena possibile. "Io sono stata molto contenta che Salvini abbia chiarito perché era importante farlo”, ha detto il presidente del Consiglio, sottolineando le precisazioni del leader leghista dopo il tweet di Claudio Borghi che tanti distinguo avevano provocato anche a destra. Tajani e Lupi su tutti. Per il premier il passo indietro di Salvini era importante in particolare il 2 giugno, “una giornata nella quale bisogna evitare il più possibile le polemiche". C’è un motivo, infatti, se FdI ha chiuso la campagna elettorale il 1 giugno e non il 2, cosa che invece il Pd non ha fatto. “Alla parata - fa notare Giorgia - non ho visto nessun leader dei partiti di sinistra”.

La replica a Lucia Annunziata

L’intervista con Nicola Porro è anche l’occasione per parlare dell’esperienza a Palazzo Chigi, un lavoro che non la diverte perché "mi toglie tutto". Un lavoro che porta avanti nella convinzione che "quando mi guarderò indietro vorrò sapere che per questa nazione ho fatto quello che andava fatto". Tra le complicazioni, anche quella di dover gestire una figlia piccola: “Quando posso la porto in giro per eventi internazionali e cerco di tornare per l’ora in cui va a dormire”, racconta Meloni. Il prossimo saggio di Ginevra però dovrà saltarlo, vista la concomitanza col G7, e la bambina “ci è rimasta molto male”.

Non salta invece le domande sulle polemiche di questi giorni. Giorgetti se ne va? “L'ha smentito, ma è abbastanza semplice a me pare che ci siano dei quotidiani che più di raccontare la realtà sono come un libro dei desideri…”. A Caivano ha ordito un agguato contro De Luca? "Mi hanno detto che c'era e mentre ero in macchina ho allora pensato cosa dirgli”. Roberto Saviano escluso dalla Buchmesse per volere di Palazzo Chigi? Meloni racconta un aneddoto: all'epoca di "Io sono Giorgia", la casa editrice chiese al Salone del Libro di presentare il libro dell'allora leader dell'opposizione. Le dissero di no, perché il Salone non fanno sfilare politici. "Adesso che c'è stata questa polemica - racconta il premier - mi è rivenuta in mente questa storia, che io al tempo non ho letto come 'Oddio, mi stanno censurando', e mi sono andata a guardare se effettivamente i libri dei leader politici non siano mai stati presentati al Salone del Libro di Torino. E trovo, Elly Schlein, Matteo Renzi, Laura Boldrini e quest'anno Mario Monti".

Infine Lucia Annunciata, che oggi ha accusato Meloni di essere la causa del suo addio alla Rai.

“Da giorni dice molte falsità - ribatte Giorgia - si stava dimettendo perché si voleva candidare con il Pd, perfettamente legittimo, anche giusto, ma non si dica 'me ne vado, perché il governo mi censura e non mi tollera, perché è una menzogna”. Sintesi: "Il problema della sinistra non è che c'è TeleMeloni, è che non c'è più TelePd".