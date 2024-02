"Nazista, c...e". Gli insulti del deputato Pd al sottosegretario Bignami

Dopo le voci che era circolate per tutta la giornata di oggi, alla fine è arrivata la confessione, condita poi da delle scuse (tardive) non esattamente del tutto sentite. Arturo Scotto esce allo scoperto e ammette di essere lui il deputato del Partito Democratico che mercoledì sera, durante un'infuocata seduta parlamentare sull'istituzione della commissione d'inchiesta Covid, ha insultato pesantemente il sottosegretario alle Infrastrutture Galeazzo Bignami: " Meglio vestito da nazista che da c...e quale sei ". L'ex parlamentare di Articolo 1 ha pubblicato a tal proposito un post su Facebook in cui rincara la dose: " Ho pronunciato senz'altro nella stessa frase le due espressioni - afferma Scotto dopo avere ripercorso i motivi della sua espressione -. Vorrei tuttavia rettificare. In ogni caso, è comunque meglio andare in giro da c...e che da nazista. Scelga lui, ma secondo me peggio di nazista non c'è nulla. E con i nazisti non sono abituato a parlare ", scrive in maniera (a suo modo di vedere) sarcastica sui social.

Il deputato dem aveva spiegato in precedenza come si era arrivati a quell'epiteto, non quindi rinnegato. " Durante il pessimo dibattito alla Camera dei Deputati sulla Commissione Covid, mi sono avvicinato ai banchi del Governo per sollecitare il sottosegretario alla Salute Gemmato a far abbassare i toni - racconta -. Lo stesso hanno fatto successivamente il collega Sarracino e il collega Pagano, animati dallo stesso obiettivo ". La seduta parlamentare, prosegue, era diventata " una bolgia ed emergeva in maniera evidente la voglia di vendetta che attraversava questa forzatura della destra ". Secondo Scotto l'intervento della collega di Fratelli d'Italia, Buonguerrieri, " era un comizio in piena regola che oltre a riecheggiare i soliti slogan dei no vax era pieno di notizie false ".